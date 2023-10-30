А что если они евреев пойдут искать в Москву? Ведь у России нет войск остановить это. И посмотрев и сопоставив факты с Пригожиным, они скорее все сделают до конца? А если их поддержат воюющие на СВО братья? Если еще пару лет такую безумную войну будет продолжать Россия, точно республики восстанут и разорвут ее, Россию изнутри. Нищим бурятам привет. Даже они могут восстать..
Пригожин поехал куда то, хоть и поубивал кучу русских летчиков на глазах у всего мира? Нет, Кремль сразу захотел с боевиками переговоры, потом их всех замочил. А эти поверят переговорам Путина? Ну посмотрим.
На их нет. Но будет как уроком для следущих, кто воспользуется после, слабостью России. Я говорю, еще пара лет войны минимум, потом посмотрим.. Не важно, что там они у Украины оттяпают к тому времени, Авдеевку образно говоря или нет, важно, что Россия может потерять больше территорий, когда ослабнет за эти пару лет войны..
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