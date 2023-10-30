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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:26
#12901
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:35
#12902
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:38
#12903
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Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:47
#12904
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:16
#12905
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Однако..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:39
#12906
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Уже есть предположения, что увидел в турбине самолета россиянин, ищущий евреев


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:45
#12907
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Цитата:
111:
Уже есть предположения, что увидел в турбине самолета россиянин, ищущий евреев

Этот россиянин утром поедет на концерт группы "Лесоповал", или на передовую, на выбор.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:49
#12908
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А что если они евреев пойдут искать в Москву?
Ведь у России нет войск остановить это.
И посмотрев и сопоставив факты с Пригожиным, они скорее все сделают до конца?
А если их поддержат воюющие на СВО братья?
Если еще пару лет такую безумную войну будет продолжать Россия, точно республики восстанут и разорвут ее, Россию изнутри.
Нищим бурятам привет.
Даже они могут восстать..

[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:51
#12909
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Тем более что

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:53
#12910
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Цитата:
maxsaf:
Этот россиянин утром поедет на концерт

Пригожин поехал куда то, хоть и поубивал кучу русских летчиков на глазах у всего мира?
Нет, Кремль сразу захотел с боевиками переговоры, потом их всех замочил.
А эти поверят переговорам Путина?
Ну посмотрим.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:55
#12911
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Росгвардии, Кадыровцам, танки выделили, но пока не дали, нечем останавливать толпы народа..
Элементарно танков нет, те что делают, Т90 Прорыв, сразу уходит на фронт..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:57
#12912
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Но с другой стороны, Кадыров, получив танки, направит ли их на свой народ?
Или захочет создать свою республику, свое государство, где править будет его Адам, Герой России?
Еву то ему найдут..

[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:58]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:57
#12913
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Цитата:
111:
А эти поверят переговорам Путина?

Уже не важно, на их дальнейшую судьбу это никак не повлияет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20865
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:59
#12914
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Цитата:
111:
Кадыров, получив танки, направит ли их на свой народ?

Он пока молчит. Думает.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:01
#12915
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Цитата:
maxsaf:
на их

На их нет.
Но будет как уроком для следущих, кто воспользуется после, слабостью России.
Я говорю, еще пара лет войны минимум, потом посмотрим..
Не важно, что там они у Украины оттяпают к тому времени, Авдеевку образно говоря или нет, важно, что Россия может потерять больше территорий, когда ослабнет за эти пару лет войны..
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