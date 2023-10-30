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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:26
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:35
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:38
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:47
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:16
Однако..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:39
Уже есть предположения, что увидел в турбине самолета россиянин, ищущий евреев
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:45
Цитата:
Этот россиянин утром поедет на концерт группы "Лесоповал", или на передовую, на выбор.
111:
Уже есть предположения, что увидел в турбине самолета россиянин, ищущий евреев
Уже есть предположения, что увидел в турбине самолета россиянин, ищущий евреев
Этот россиянин утром поедет на концерт группы "Лесоповал", или на передовую, на выбор.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:49
А что если они евреев пойдут искать в Москву?
Ведь у России нет войск остановить это.
И посмотрев и сопоставив факты с Пригожиным, они скорее все сделают до конца?
А если их поддержат воюющие на СВО братья?
Если еще пару лет такую безумную войну будет продолжать Россия, точно республики восстанут и разорвут ее, Россию изнутри.
Нищим бурятам привет.
Даже они могут восстать..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:50]
Ведь у России нет войск остановить это.
И посмотрев и сопоставив факты с Пригожиным, они скорее все сделают до конца?
А если их поддержат воюющие на СВО братья?
Если еще пару лет такую безумную войну будет продолжать Россия, точно республики восстанут и разорвут ее, Россию изнутри.
Нищим бурятам привет.
Даже они могут восстать..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:50]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:51
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:53
Цитата:
Пригожин поехал куда то, хоть и поубивал кучу русских летчиков на глазах у всего мира?
Нет, Кремль сразу захотел с боевиками переговоры, потом их всех замочил.
А эти поверят переговорам Путина?
Ну посмотрим.
maxsaf:
Этот россиянин утром поедет на концерт
Этот россиянин утром поедет на концерт
Пригожин поехал куда то, хоть и поубивал кучу русских летчиков на глазах у всего мира?
Нет, Кремль сразу захотел с боевиками переговоры, потом их всех замочил.
А эти поверят переговорам Путина?
Ну посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:55
Росгвардии, Кадыровцам, танки выделили, но пока не дали, нечем останавливать толпы народа..
Элементарно танков нет, те что делают, Т90 Прорыв, сразу уходит на фронт..
Элементарно танков нет, те что делают, Т90 Прорыв, сразу уходит на фронт..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:57
Но с другой стороны, Кадыров, получив танки, направит ли их на свой народ?
Или захочет создать свою республику, свое государство, где править будет его Адам, Герой России?
Еву то ему найдут..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:58]
Или захочет создать свою республику, свое государство, где править будет его Адам, Герой России?
Еву то ему найдут..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 03:58]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:57
Цитата:
Уже не важно, на их дальнейшую судьбу это никак не повлияет.
111:
А эти поверят переговорам Путина?
А эти поверят переговорам Путина?
Уже не важно, на их дальнейшую судьбу это никак не повлияет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 03:59
Цитата:
Он пока молчит. Думает.
111:
Кадыров, получив танки, направит ли их на свой народ?
Кадыров, получив танки, направит ли их на свой народ?
Он пока молчит. Думает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:01
Цитата:
На их нет.
Но будет как уроком для следущих, кто воспользуется после, слабостью России.
Я говорю, еще пара лет войны минимум, потом посмотрим..
Не важно, что там они у Украины оттяпают к тому времени, Авдеевку образно говоря или нет, важно, что Россия может потерять больше территорий, когда ослабнет за эти пару лет войны..
maxsaf:
на их
на их
На их нет.
Но будет как уроком для следущих, кто воспользуется после, слабостью России.
Я говорю, еще пара лет войны минимум, потом посмотрим..
Не важно, что там они у Украины оттяпают к тому времени, Авдеевку образно говоря или нет, важно, что Россия может потерять больше территорий, когда ослабнет за эти пару лет войны..
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