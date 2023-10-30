❗️СУ СК РФ по Дагестану в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы возбудило уголовное дело по статье 212 - массовые беспорядки. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. @dagestanRD
Мда уж.. Похоже все. Ну что ж, мы на этом случае конкретно увидели, как отравлен ядом многолетней злобы и пропаганды российский народ, который травят на украинцев, запад, теперь вот приняв Хамас в Кремле, травят на израильтян и по моему это даже не интересно, это страшно, что может сделать озлобленный российский народ, которых было 140 миллионов, может и есть, со следующим, кого их царь объявит врагом, для этого же готовят его с 2014го года?
maxsaf: свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
А этого кто посадит?
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве. Архивное фото. Telegram-канал движения ХАМАС
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