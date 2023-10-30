Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 00:53

Мда уж..

Похоже все.

Ну что ж, мы на этом случае конкретно увидели, как отравлен ядом многолетней злобы и пропаганды российский народ, который травят на украинцев, запад, теперь вот приняв Хамас в Кремле, травят на израильтян и по моему это даже не интересно, это страшно, что может сделать озлобленный российский народ, которых было 140 миллионов, может и есть, со следующим, кого их царь объявит врагом, для этого же готовят его с 2014го года?