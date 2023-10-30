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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 860 из 861«1...858859860861»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:24
#12886
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Вот это видео не знаю достоверность, но как то да, если это российские дети, как тотне по себе..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:33
#12887
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Россияне даже отличать евреев от узбеков не могут..
Оказывается узбек


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:39
#12888
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Хех

Что за позорище?Протестующим в аэропорту Махачкалы предложили выбрать трех человек, которые с камерами зайдут в самолет, чтобы убедится в отсутствии израильтян.


А как будут выявлять, по Этому самому что ли?
А женщин?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:43
#12889
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Российские полицейские выражают солидарность с народом, который ищет евреев..

фото хранилище
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:48
#12890
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❗️СУ СК РФ по Дагестану в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы возбудило уголовное дело по статье 212 - массовые беспорядки. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. @dagestanRD
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:53
#12891
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Мда уж..
Похоже все.
Ну что ж, мы на этом случае конкретно увидели, как отравлен ядом многолетней злобы и пропаганды российский народ, который травят на украинцев, запад, теперь вот приняв Хамас в Кремле, травят на израильтян и по моему это даже не интересно, это страшно, что может сделать озлобленный российский народ, которых было 140 миллионов, может и есть, со следующим, кого их царь объявит врагом, для этого же готовят его с 2014го года?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:57
#12892
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Цитата:
maxsaf:
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

А этого кто посадит?



Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве. Архивное фото. Telegram-канал движения ХАМАС
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:59
#12893
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Цитата:
111:
А этого кто посадит?

Он погромы не устраивал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:01
#12894
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Цитата:
maxsaf:
Он погромы не устраивал

Только указал путь, против кого надо россиянам действовать..
Понятно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:03
#12895
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Поиск евреев в этом сооружении.




А что, там можно спрятаться?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:05
#12896
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Цитата:
maxsaf:
восьми до пятнадцати лет

На 15 суток
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:05
#12897
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Цитата:
111:
Только указал путь, против кого надо россиянам действовать.. Понятно..

Путь указывали подстрекатели типа тебя. Скоро узнаешь, сколько им впаяли за провокации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:06
#12898
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Цитата:
111:
На 15 суток

Ага, щас. Режимный объект, всё увешано камерами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:11
#12899
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Цитата:
maxsaf:
типа тебя.

Ты опять обиделся?
Ладно давай, не абижайся больше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33218
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 01:14
#12900
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Просто активисты.
Так их называют пропагандисткие СМИ..


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