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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:47
Цитата:
Ты не комментарии пишешь, ты соседям мелко гадишь под дверь.
111:
Тогда не мешай мне писать комментарии..
Тогда не мешай мне писать комментарии..
Ты не комментарии пишешь, ты соседям мелко гадишь под дверь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:49
Цитата:
Хм..
Они там не воюют.
Ставят заградотряды и расстреливают тех, кто бежит из россиян.
Где ты там видел кроме бурятов отряды на линии соприкосновения?
Чтсто мусульманские бртгады Кадыровцев именно расстреливают предателей, тот, что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много, там в основном же со всей России сброд..
А вот те, что воюют на стороне Украины, эти да, эти воюют.
maxsaf:
Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а
Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а
Хм..
Они там не воюют.
Ставят заградотряды и расстреливают тех, кто бежит из россиян.
Где ты там видел кроме бурятов отряды на линии соприкосновения?
Чтсто мусульманские бртгады Кадыровцев именно расстреливают предателей, тот, что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много, там в основном же со всей России сброд..
А вот те, что воюют на стороне Украины, эти да, эти воюют.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:51
Цитата:
Ты мне не сосед.
Абсолютно.
Новости сегодня мировые.
Потому что траур.
Не мешайся, или опять хочешь натурно обидется?
maxsaf:
ты соседям
ты соседям
Ты мне не сосед.
Абсолютно.
Новости сегодня мировые.
Потому что траур.
Не мешайся, или опять хочешь натурно обидется?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:55
Цитата:
Так вот почему ты решил сегодня максимально продуктивно развлечься...
111:
Потому что траур.
Потому что траур.
Так вот почему ты решил сегодня максимально продуктивно развлечься...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:57
О, россияне говорят, есть мол и хорошие евреи.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:59
Цитата:
Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему?
Ниче себе..
maxsaf:
Так вот почему ты решил сегодня максимально
Так вот почему ты решил сегодня максимально
Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему?
Ниче себе..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:59
Цитата:
Я тебя понял. Если на пол-шишечки - то можно. Ясно все с тобой.
111:
что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много
что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много
Я тебя понял. Если на пол-шишечки - то можно. Ясно все с тобой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:00
Цитата:
Ты не газета, ты её скоморох. Не стоило тебя сегодня выпускать.
111:
Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему? Ниче себе..
Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему? Ниче себе..
Ты не газета, ты её скоморох. Не стоило тебя сегодня выпускать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:10
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:11
Интересно, будет после этого денацификация на Кавказе или нет?
https://t.me/sotaproject/68578
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2023 - 23:15]
[Исправлено: maxsaf, 29.10.2023 - 23:15]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:19
Армия смерти, тик токеры, бородачи, просто цирк, как их называют, не воюют с Украиной, охрана.
Даже с Вагнеровцами не стали, в пробке застряли на неделю..
Даже с Вагнеровцами не стали, в пробке застряли на неделю..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:23
Эх, Россия..
Ведь началось с того, что она приняла первой в мире после 7 октября делегацию Хамас..
Видимо решили так действовать, ярым нацизмом..
Ведь началось с того, что она приняла первой в мире после 7 октября делегацию Хамас..
Видимо решили так действовать, ярым нацизмом..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:29
И не только я потерял Кадыровцев, их ищут z-патриоты тоже..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:39
Хех..
Россияне пытаются отлавливать евреев..
Россияне пытаются отлавливать евреев..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:06
Ну вот и нашли, то что искали..
Путин, открыто вставший на сторону Хамас, опять всех переиграл..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 00:07]
Путин, открыто вставший на сторону Хамас, опять всех переиграл..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 00:07]
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