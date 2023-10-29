Отправлено: - 22:59

111:

что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много

Цитата:Я тебя понял. Если на пол-шишечки - то можно. Ясно все с тобой.