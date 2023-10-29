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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:47
#12871
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Цитата:
111:
Тогда не мешай мне писать комментарии..

Ты не комментарии пишешь, ты соседям мелко гадишь под дверь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:49
#12872
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Цитата:
maxsaf:
Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а

Хм..
Они там не воюют.
Ставят заградотряды и расстреливают тех, кто бежит из россиян.
Где ты там видел кроме бурятов отряды на линии соприкосновения?
Чтсто мусульманские бртгады Кадыровцев именно расстреливают предателей, тот, что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много, там в основном же со всей России сброд..
А вот те, что воюют на стороне Украины, эти да, эти воюют.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:51
#12873
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Цитата:
maxsaf:
ты соседям

Ты мне не сосед.
Абсолютно.
Новости сегодня мировые.
Потому что траур.
Не мешайся, или опять хочешь натурно обидется?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:55
#12874
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Цитата:
111:
Потому что траур.

Так вот почему ты решил сегодня максимально продуктивно развлечься...
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:57
#12875
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О, россияне говорят, есть мол и хорошие евреи.


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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:59
#12876
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Цитата:
maxsaf:
Так вот почему ты решил сегодня максимально

Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему?
Ниче себе..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:59
#12877
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Цитата:
111:
что Ахмат Росгвардия, ну в Белгороде контролирует, в некоторых частях ДНР, да, гибнут, но их не много

Я тебя понял. Если на пол-шишечки - то можно. Ясно все с тобой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:00
#12878
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Цитата:
111:
Газета НГ, выпустив сегодня статьи везде и в телеграмме в том числе, развлекается по твоему? Ниче себе..

Ты не газета, ты её скоморох. Не стоило тебя сегодня выпускать.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:10
#12879
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Мда уж..


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:11
#12880
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Интересно, будет после этого денацификация на Кавказе или нет?

https://t.me/sotaproject/68578

[Исправлено: maxsaf, 29.10.2023 - 23:15]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:19
#12881
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Армия смерти, тик токеры, бородачи, просто цирк, как их называют, не воюют с Украиной, охрана.
Даже с Вагнеровцами не стали, в пробке застряли на неделю..


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* 111
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17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:23
#12882
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Эх, Россия..
Ведь началось с того, что она приняла первой в мире после 7 октября делегацию Хамас..
Видимо решили так действовать, ярым нацизмом..
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17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:29
#12883
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И не только я потерял Кадыровцев, их ищут z-патриоты тоже..


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17.01.12
Сообщений:
33209
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 23:39
#12884
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Хех..
Россияне пытаются отлавливать евреев..


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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 00:06
#12885
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Ну вот и нашли, то что искали..




Путин, открыто вставший на сторону Хамас, опять всех переиграл..

[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 00:07]
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