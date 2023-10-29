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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 858 из 859«1...856857858859»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 21:56
#12856
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Цитата:
maxsaf:
Это столкновение двух крупнейших религий,

Какие религии, если в России идет нацизм?
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?

[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 21:57
#12857
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У Фюрера тоже была религия?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:10
#12858
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Цитата:
111:
Какие религии, если в России идет нацизм?

По отношению к кому? К таджикам или евреям?

[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:22
#12859
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Цитата:
maxsaf:
К таджикам или евреям?

К тем, кого убили и убивают.
Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения..
Это нацизм.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:26
#12860
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Цитата:
111:
К тем, кого убили и убивают. Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения.. Это нацизм.

Тогда ты явно понятия не имеешь, что такое нацизм
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:31
#12861
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Еще что то

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:34
#12862
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Цитата:
111:
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?

А это что?

Цитата:
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:37
#12863
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Цитата:
maxsaf:
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает

На базе национальной розни?
Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:39
#12864
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Цитата:
111:
На базе национальной розни? Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?

А тебе не пофиг? Ты же сюда чё попало скидываешь, не вникая в детали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:41
#12865
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А, ты про такие случаи..



Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:41
#12866
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Цитата:
111:

Я удивляюсь, почему правоохранительные органы до сих пор твой фонтан цементом не залили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:42
#12867
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Цитата:
maxsaf:
удивляюсь, почему правоохранительные органы до

Ну все, обиделся?
Ладно, проехали.
Извиниться за причиненную тебе Обиду?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:42
#12868
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Тогда не мешай мне писать комментарии..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:44
#12869
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Цитата:
111:
Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.

Ну, то, что твои братья с Кавказа недолюбливают евреев, я не удивлен. Уверен, что и ты тоже. Но вот почему твои братья с Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а ты воюешь сидя на диване, за Украину - этого я не могу понять
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20854
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:45
#12870
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Цитата:
111:
Извиниться за причиненную тебе Обиду?

В суде будешь извиняться. За разжигание.
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