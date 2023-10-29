Отправлено: - 22:26

111:

К тем, кого убили и убивают. Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения.. Это нацизм.

Цитата:Тогда ты явно понятия не имеешь, что такое нацизм