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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 21:56
Цитата:
Какие религии, если в России идет нацизм?
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?
[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
maxsaf:
Это столкновение двух крупнейших религий,
Это столкновение двух крупнейших религий,
Какие религии, если в России идет нацизм?
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?
[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 21:57
У Фюрера тоже была религия?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:10
Цитата:
По отношению к кому? К таджикам или евреям?
[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
111:
Какие религии, если в России идет нацизм?
Какие религии, если в России идет нацизм?
По отношению к кому? К таджикам или евреям?
[Исправлено: Gljuk, 29.10.2023 - 22:11]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:22
Цитата:
К тем, кого убили и убивают.
Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения..
Это нацизм.
maxsaf:
К таджикам или евреям?
К таджикам или евреям?
К тем, кого убили и убивают.
Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения..
Это нацизм.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:26
Цитата:
Тогда ты явно понятия не имеешь, что такое нацизм
111:
К тем, кого убили и убивают. Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения.. Это нацизм.
К тем, кого убили и убивают. Плюс сегодняшних девятерых человек, которых россияне завалили вместе с детьми на дне рождения.. Это нацизм.
Тогда ты явно понятия не имеешь, что такое нацизм
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:31
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:34
Цитата:
А это что?
Цитата:
111:
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?
Отрезание в России голов таджикам, Азизову по моему, тоже война религий?
А это что?
Цитата:
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным очевидцев, это произошло на рынке Алматы-1 по улице Станкевича.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:37
Цитата:
На базе национальной розни?
Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?
maxsaf:
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает
Голову женщины в пакете оставил в алматинском бутике неизвестный мужчина, передает
На базе национальной розни?
Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:39
Цитата:
А тебе не пофиг? Ты же сюда чё попало скидываешь, не вникая в детали.
111:
На базе национальной розни? Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?
На базе национальной розни? Что за группировка, толпа нацистов, кто оставил голову, какая этническая группа?
А тебе не пофиг? Ты же сюда чё попало скидываешь, не вникая в детали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:41
А, ты про такие случаи..
Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.
Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:41
Цитата:
Я удивляюсь, почему правоохранительные органы до сих пор твой фонтан цементом не залили.
111:
Я удивляюсь, почему правоохранительные органы до сих пор твой фонтан цементом не залили.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:42
Цитата:
Ну все, обиделся?
Ладно, проехали.
Извиниться за причиненную тебе Обиду?
maxsaf:
удивляюсь, почему правоохранительные органы до
удивляюсь, почему правоохранительные органы до
Ну все, обиделся?
Ладно, проехали.
Извиниться за причиненную тебе Обиду?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:42
Тогда не мешай мне писать комментарии..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:44
Цитата:
Ну, то, что твои братья с Кавказа недолюбливают евреев, я не удивлен. Уверен, что и ты тоже. Но вот почему твои братья с Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а ты воюешь сидя на диване, за Украину - этого я не могу понять
111:
Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.
Я вообще то о национальной нетерпимости, а не о бытовых ссорах.
Ну, то, что твои братья с Кавказа недолюбливают евреев, я не удивлен. Уверен, что и ты тоже. Но вот почему твои братья с Кавказа воюют в Украине на стороне РФ, а ты воюешь сидя на диване, за Украину - этого я не могу понять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 22:45
Цитата:
В суде будешь извиняться. За разжигание.
111:
Извиниться за причиненную тебе Обиду?
Извиниться за причиненную тебе Обиду?
В суде будешь извиняться. За разжигание.
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