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≡ До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47852
До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской области
Отправлено: 29.10.23 - 20:14
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Эту информацию подтвердил зам.директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский. Двух пострадавших горняков на шахте Костенко готовят к выписке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33184
Re: До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской...
Отправлено: 29.10.23 - 20:14
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33184
До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской области
Отправлено: 29.10.23 - 20:26
#2
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33184
До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской области
Отправлено: 29.10.23 - 20:43
#3
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До наших депутатов, которые полностью зависят от бизнеса, что то начало доходить?



Или это просто фарс?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33184
До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской области
Отправлено: 29.10.23 - 20:47
#4
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Ну и другая версия..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33184
Re: До 45 увеличилось число погибших шахтеров в Карагандинской...
Отправлено: 29.10.23 - 20:53
#5
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Как Первый продал завод, со слов тик тока

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