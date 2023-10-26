Главная задача Большого адронного коллайдера — достоверно обнаружить хоть какие-нибудь отклонения от Стандартной модели — совокупности теорий, составляющих современное представление о фундаментальных частицах и взаимодействиях.
Kairat stayer: На мой взгляд, слишком много сил и времени тратится, у отдельных граждан. За нервы затрудняюсь говорить, возможно некоторые чувствуют себя диванными воинами, входят в какой-то транс, эйфорию, есть же всякие энергетические вампиры и.т.д. Конечного результате нет, циклично всё повторяется раз за разом. Никто никого не перевоспитает, бесполезно, все же взрослые люди. Последние разы, из-за склоков и ссор много форумчан переведены в пользователи.
Конечно никто же не скажет, что мы дебоширы, жалобщики и шкодники. Выше Макс отметил, якобы каждый ищет собеседника под стать, по потребностям, по уровню интеллекта.
saba: Из этого списка убрал бы только дебоширов и то просто потому что сразу появляется красная строка.
Kairat stayer: Ладно погорячился чуток, пусть будет мелкие дебоширы, мелкие жалобщики и мелкие шкодники.
Kairat stayer: Всем доброго утра, позитивного настроения и удачных выходных!
Как говорится, утро вечера мудренее. С утра мысли чистые, ясные не затуманенные.
Смотрю у господ, месье, мистеров, джентльменов душевного разговора с форумчанами не получилось. Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек. Это конечно отлично, что спокойно. Да уж, не те демократичные, цивилизованные иностранцы пошли, не те .На мой взгляд, на форуме невменяемых индивидуумов становиться меньше, это радует. Хотя последние влияют на трафик, не знаю хорошо или плохо.
alex_60: да, форумная эклектика, это вещь. жалко что она не всем понятно. не для средних умов, как говорится.
Да, действительно получилось как крохотное кино - мини короткометражное. Титры чтобы все понимали, основная масса граждан, наверное со средним умом, ещё ведь есть с нулевым и ниже нулевого уровня. С уровнем выше среднего, наверное всё поймут, за них можно не беспокоится .
saba: Цифры да! Но фактов я не увидел. Вы же инженер приводите практические цифры, а не среднестатистические. Когда Вы говорите про телевизор 8К ьу себя в кабинете , я умолкаю, когда вы рассуждаете про что то увы, я вижу уровень младенца.
maxsaf: Я считаю, что уже доказал, то, что требовалось. Не согласны - опровергайте своими цифрами и фактами.
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