Отправлено: - 12:37

alex_60:

да, форумная эклектика, это вещь.

жалко что она не всем понятно.

не для средних умов, как говорится.

Цитата:Да, действительно получилось как крохотное кино - мини короткометражное.Титры чтобы все понимали, основная масса граждан, наверное со средним умом,ещё ведь есть с нулевым и ниже нулевого уровня. С уровнем выше среднего,наверное всё поймут, за них можно не беспокоится