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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:50
Цитата:
Это классно! Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это. У Геббельса учились?, кстати союзники кроме Фау -2, а это были отнюдь не только Англосаксонский мир многому научились у Третьего рейха
maxsaf:
А вы говорили именно за КРС.
А вы говорили именно за КРС.
Это классно! Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это. У Геббельса учились?, кстати союзники кроме Фау -2, а это были отнюдь не только Англосаксонский мир многому научились у Третьего рейха
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:50
Цитата:
Главно чтоб не жаловался опять сабе или кому то еще пользователям, а то мне право не очень удобно уже, обижать тебя..
maxsaf:
Извиняйся, сколько влезет. Мне - фиолетово.
Извиняйся, сколько влезет. Мне - фиолетово.
Главно чтоб не жаловался опять сабе или кому то еще пользователям, а то мне право не очень удобно уже, обижать тебя..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:51
Цитата:
А чё ты не говоришь Ахмат - сила, Рамзан - красавчик?
111:
Освободили, и потом...расстреляли конечно же.. Вот он, русский мир во всец красе..
Освободили, и потом...расстреляли конечно же.. Вот он, русский мир во всец красе..
А чё ты не говоришь Ахмат - сила, Рамзан - красавчик?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:52
Цитата:
У 112-го
saba:
У Геббельса учились?,
У Геббельса учились?,
У 112-го
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:54
Цитата:
Нет, ты сам предложил, давно
111:
Ну ты же попросил Это?
Ну ты же попросил Это?
Нет, ты сам предложил, давно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
Цитата:
Я выдернул законченную фразу целиком
Цитата:
И подтверждаю - она ошибочна, как вы и предположили. Цифры и факты я привел.
saba:
Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это.
Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это.
Я выдернул законченную фразу целиком
Цитата:
saba: И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться).
И подтверждаю - она ошибочна, как вы и предположили. Цифры и факты я привел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
Цитата:
Эти приёмы информационной войны везде одинаковы. Мы говорим про самые одиозные личности. на самом деле все примы одинаковы. К примеру до вторжения России в Украину оценки националистического населения Украины в российской прессе колебались от 4 до 6 процентов, сейчас говорят о сугубо националистическом режиме
maxsaf:
Эти приёмы информационной войны везде одинаковы. Мы говорим про самые одиозные личности. на самом деле все примы одинаковы. К примеру до вторжения России в Украину оценки националистического населения Украины в российской прессе колебались от 4 до 6 процентов, сейчас говорят о сугубо националистическом режиме
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
Это нацизм или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:01
Цитата:
Это Рамзан?
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?
[Исправлено: 111, 29.10.2023 - 18:02]
maxsaf:
Рамзан
Рамзан
Это Рамзан?
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?
[Исправлено: 111, 29.10.2023 - 18:02]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:02
Цитата:
Это мусульмане против иудеев, или нет?
111:
Это нацизм или нет?
Это нацизм или нет?
Это мусульмане против иудеев, или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
Цитата:
А кто?
111:
Это Рамзан?
Это Рамзан?
А кто?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
Геббельс что бы о нём не говорили был совершенно не дурак. Пропаганда строится на его идее, тем более когда Родина подменяется словом лидер.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
Цитата:
Нет, это нацизм против своих.
Евреи в Иерусалиме, которые убивают палестинцев, не в России..
maxsaf:
Это мусульмане против иудеев, или нет?
Это мусульмане против иудеев, или нет?
Нет, это нацизм против своих.
Евреи в Иерусалиме, которые убивают палестинцев, не в России..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:04
Ладно, извини брат, а то наверно Абиделся уже.
Попишем лучше сами по себе..
Попишем лучше сами по себе..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:04
Цитата:
А чё ты меня спрашиваешь? В одной новости у тебя чеченцы фигурируют, в другой дагестанцы - вот их и спрашивай
111:
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?
А чё ты меня спрашиваешь? В одной новости у тебя чеченцы фигурируют, в другой дагестанцы - вот их и спрашивай
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