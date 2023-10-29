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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 856 из 857«1...854855856857»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3297
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:50
#12826
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Цитата:
maxsaf:
А вы говорили именно за КРС.

Это классно! Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это. У Геббельса учились?, кстати союзники кроме Фау -2, а это были отнюдь не только Англосаксонский мир многому научились у Третьего рейха
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:50
#12827
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Цитата:
maxsaf:
Извиняйся, сколько влезет. Мне - фиолетово.

Главно чтоб не жаловался опять сабе или кому то еще пользователям, а то мне право не очень удобно уже, обижать тебя..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:51
#12828
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Цитата:
111:
Освободили, и потом...расстреляли конечно же.. Вот он, русский мир во всец красе..

А чё ты не говоришь Ахмат - сила, Рамзан - красавчик?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:52
#12829
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Цитата:
saba:
У Геббельса учились?,

У 112-го
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 17:54
#12830
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Цитата:
111:
Ну ты же попросил Это?

Нет, ты сам предложил, давно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
#12831
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Цитата:
saba:
Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это.

Я выдернул законченную фразу целиком

Цитата:
saba: И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться).

И подтверждаю - она ошибочна, как вы и предположили. Цифры и факты я привел.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3297
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
#12832
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Цитата:
maxsaf:

Эти приёмы информационной войны везде одинаковы. Мы говорим про самые одиозные личности. на самом деле все примы одинаковы. К примеру до вторжения России в Украину оценки националистического населения Украины в российской прессе колебались от 4 до 6 процентов, сейчас говорят о сугубо националистическом режиме
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:00
#12833
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Это нацизм или нет?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:01
#12834
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Цитата:
maxsaf:
Рамзан

Это Рамзан?
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?

[Исправлено: 111, 29.10.2023 - 18:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:02
#12835
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Цитата:
111:
Это нацизм или нет?

Это мусульмане против иудеев, или нет?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
#12836
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Цитата:
111:
Это Рамзан?

А кто?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3297
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
#12837
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Геббельс что бы о нём не говорили был совершенно не дурак. Пропаганда строится на его идее, тем более когда Родина подменяется словом лидер.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:03
#12838
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Цитата:
maxsaf:
Это мусульмане против иудеев, или нет?

Нет, это нацизм против своих.
Евреи в Иерусалиме, которые убивают палестинцев, не в России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:04
#12839
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Ладно, извини брат, а то наверно Абиделся уже.
Попишем лучше сами по себе..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20842
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 18:04
#12840
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Цитата:
111:
И евреи россияне, из простого народа, это уже враги, если их нация такая?

А чё ты меня спрашиваешь? В одной новости у тебя чеченцы фигурируют, в другой дагестанцы - вот их и спрашивай
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Страница 856 из 857«1...854855856857»
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