Отправлено: - 17:50

maxsaf:

А вы говорили именно за КРС.

Цитата:Это классно! Выдернуть у оппонента часть цитаты и говорить про это. У Геббельса учились?, кстати союзники кроме Фау -2, а это были отнюдь не только Англосаксонский мир многому научились у Третьего рейха