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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.10.23 - 18:37
#8596
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Чёт Алекс сегодня - молчит... :-o :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.10.23 - 19:07
#8597
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Цитата:
drakon:
Бесплатно, дают..


за рекламу денег не берут.
наоборот.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.23 - 23:30
#8598
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Форум до того деградировал
, что даже Дракон не поздравил.
ДР.П.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8930
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 00:28
#8599
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Цитата:
alex_60:
даже Дракон не поздравил.

---Ну забыл человек , простительно . Я вот тоже тебя поздравлял несколько раз . Тоже забыл . Возраст . Да и ты так долго здесь не был . Меня вот тоже никто здесь не поздравляет .И ничего , живу -не жалуюсь .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2641
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 00:38
#8600
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Цитата:
Гога:
Ну забыл человек

Да бывает, я в одноклассниках преднамеренно убрал дату рождения. Так сразу видно стало, кто помнит, кто нет. :lol: Оно без обид даже, я и сам бывает забываю, чьи то дни рождения. Но в основном те, что мне важны, никогда. Главное, что здоровье не подвело. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 00:39
#8601
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Да я первый заметил в однокашках.
Думал человек добрее в это время становится..
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 13:44
#8602
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Цитата:
drakon:
Чёт Алекс сегодня - молчит...


а ты? как так ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 15:23
#8603
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Цитата:
alex_60:
что даже Дракон не поздравил. ДР.П.

Алекс, прости, меня старого.
Забыл совсем. Прости... :oops: :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19386
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 15:41
#8604
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Цитата:
drakon:


Чем дороги бывают трудней
Тем шагают настойчивей люди
И о возрасте наших друзей
Мы не только по паспорту судим!

Нам года - не беда
Если к цели стремишься большой
Оставайтесь, друзья, молодыми
Никогда Никогда Никогда не старейте душой!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 17:01
#8605
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.10.23 - 17:09
#8606
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Осень - пришла. Забор - стригут... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.23 - 14:37
#8607
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26084
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.23 - 14:43
#8608
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Сегодня ночью, в 3 часа, перевели
часы, на 1 час назад. Теперь
разница с КОстанаем 5 часов... :oops:
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