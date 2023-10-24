Отправлено: - 00:28

alex_60:

даже Дракон не поздравил.

Цитата:---Ну забыл человек , простительно . Я вот тоже тебя поздравлял несколько раз . Тоже забыл . Возраст . Да и ты так долго здесь не был . Меня вот тоже никто здесь не поздравляет .И ничего , живу -не жалуюсь .