Отправлено: - 21:14

Добринцофф:

Я вот только не пойму за что

Цитата:Заяву в ГАСК написал человек не живущий в этом доме и вообще не имеющий отношения ни к ОСИ ни к жильцам дома, так вроде я понял из слов 111. Тогда выходит его КТО то сильно попросил это сделать и ГАСК этот КТО то явно "мотивировал" на проверку и составления акта и выписку штрафа??То есть : - проблему подняли на ПУСТОМ месте и раздули. И КТО то в этом заинтересован.