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≡ В Костанайской области гражданам, которые жаловались на качество товаров и услуг, возвращено 25,6 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47851
В Костанайской области гражданам, которые жаловались на качество товаров и услуг, возвращено 25,6 млн тенге
Отправлено: 29.10.23 - 12:48
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За 9 месяцев этого года в департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 1328 обращений. На что больше всего жалуются люди и как будет обновленная стратегия защиты, обсуждали 27 октября в региональной палате предпринимателей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6404
Re: В Костанайской области гражданам, которые жаловались на...
Отправлено: 29.10.23 - 12:48
#1
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Меня два раза обманули на валберис, прислали флэшку, которая оказалось пустышкой и форма для лепки пельменей которая пришла разбитая. Возврат стоит пятьсот тенге, на жалобу они чихать хотели, даже не извинились
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