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За 9 месяцев этого года в департамент торговли и защиты прав потребителей поступило 1328 обращений. На что больше всего жалуются люди и как будет обновленная стратегия защиты, обсуждали 27 октября в региональной палате предпринимателей.