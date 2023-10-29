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≡ Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47851
Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35
Отправлено: 29.10.23 - 09:54
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Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко выросло до 35, сообщает пресс-служба МЧС РК. Поиски еще 11 человек продолжаются. Продолжается контроль газовой обстановки.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
47
Re: Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35
Отправлено: 29.10.23 - 09:54
#1
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А ведь там давно назревало . Земля пухом погибшим, сил пережить эту боль выжившим, самые искренние соболезнования близким в вашем неизбывном горе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4530
Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 35
Отправлено: 29.10.23 - 12:46
#2
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Искренние соболезнования.
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