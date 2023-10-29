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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:44
#12766
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Цитата:
maxsaf:
Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.

Цитата:
maxsaf:
Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.


Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас.
Умом Европу не понять, аршином можно и померить.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:48
#12767
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Цитата:
maxsaf:
Я думаю, что это просто неточность перевода.

это русская служба новостей, на английской версии сайта такой статьи вовсе нет.
но даже в этой статье всё написано прямым языком. собственно то же самое что я и сказал в предыдущем комментарии. они эту "точку отсчета" тусуют туда-сюда подгоняя под обстановку условно говоря. то газовые и атомные станции не признавались "зелёными" а когда петух в задницу слегка клюнул - признали. после, когда появится такая возможность, снова исключат.
потому что этих дуралеев с плакатиками, неспособных отличить цистерну с нефтепродуктами от цистерны с растительным маслом, по сравнению с общей массой не так много. и они не настолько агрессивны и прямо скажем менее дееспособны, чем оставшаяся часть, которая отлично понимает отсутствие достаточного количества электроэнергии и цену её продажи.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:54
#12768
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Цитата:
maxsaf:
что с углем прям серьезные проблемы,


Когда надо поднять цены , в угоду некоторым производителям и добытчикам газа, то министр просто говорить что мол его мало добывается и для внутренних нужд сокращают экспорт и перенаправляют внутрь, значит и цена поднимется в разы - бред сивый кобылы воспроизводиться лишь только для того что бы ПОДНЯТЬ цены.

Точно так же с углём: - один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский" принадлежит хозяевам ССГПО и они прямиком его качают на экспорт. Думаю что и цена его будет для населения - конской и во вторых даже будь он дорогим его нет в наличии.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:10
#12769
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Цитата:
maxsaf:
Иначе теоретически возможны отрицательные числа.

гибче, гибче.
это не компьютер ему переход через ноль ничем не грозит. всё что "минус" считается нулем и всего делов. раз в год проводится комиссионная ревизия и при устойчивом "минусе" начало отсчета переносится в эту точку.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:21
#12770
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Цитата:
ACROS:
Очевидно у них далеко идущие планы,

Ну можно так сказать, что чисто зелёными невозможно принять ни один вид производства энергии, даже солнечную и ветряную. Может быть только когда производство перейдёт на закрытый цикл. Т.Е. все детали этого производства будут производиться на оборудовании работающем на энергии , произведенной ВИЭ. Раз в составе газа есть углерод, в любом случае будет выделяться углекислый газ со всеми вытекающими. И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться). Давайте от говядины отказываться
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
301
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:49
#12771
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Цитата:
saba:

вечный двигатель, говорите, самый экологичный? ну да, похоже на то.
я тоже предлагаю отказаться от говядины и прочего генерирующего со2 скота, а это к слову сказать кошки и собаки в том числе.
отказаться и начать жрать только растительность. одни плюсы: деградация вида пойдёт значительно быстрее; кратно увеличится нагрузка на пока ещё плодородные земли; пузы у всех будут большие а не только у граждан склонных к полноте (плюс в копилку толерастии и инклюзивности, не к ночи будет сказано).
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:36
#12772
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Цитата:
Карачун:
вечный двигатель

Я давно говорю, уберите из экосистемы человека , природа восстановится. увы без человека.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:50
#12773
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Цитата:
ACROS:
Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас. Умом Европу не понять, аршином можно и померить.

Как вы лихо нас уровняли ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:57
#12774
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Цитата:
saba:
И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться).

Где вы такое вычитали, интересно :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:59
#12775
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Цитата:
saba:
Я давно говорю, уберите из экосистемы человека

Извиняюсь спросить - а куда убрать?
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
4
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:42
#12776
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Цитата:
ACROS:
один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский"


По каким показателям этот уголь один из лучших в мире ?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:51
#12777
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Утилизировать, Вас как то этот термин не шокирует?Цитата:
maxsaf:
Извиняюсь спросить - а куда убрать?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:52
#12778
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Цитата:
maxsaf:
Где вы такое вычитали,

Что то почитайте , акромя ии
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:59
#12779
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Цитата:
saba:
Что то почитайте , акромя ии

Про коров? Не, я - пас..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20817
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 12:00
#12780
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Цитата:
saba:
Утилизировать, Вас как то этот термин не шокирует?

Не шокирует, потому что я знаю, откуда это слово появилось, и что означает.
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