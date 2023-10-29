Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:44
Цитата:
Цитата:
Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас.
Умом Европу не понять, аршином можно и померить.
maxsaf:
Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.
Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.
Цитата:
maxsaf:
Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.
Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.
Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас.
Умом Европу не понять, аршином можно и померить.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:48
Цитата:
это русская служба новостей, на английской версии сайта такой статьи вовсе нет.
но даже в этой статье всё написано прямым языком. собственно то же самое что я и сказал в предыдущем комментарии. они эту "точку отсчета" тусуют туда-сюда подгоняя под обстановку условно говоря. то газовые и атомные станции не признавались "зелёными" а когда петух в задницу слегка клюнул - признали. после, когда появится такая возможность, снова исключат.
потому что этих дуралеев с плакатиками, неспособных отличить цистерну с нефтепродуктами от цистерны с растительным маслом, по сравнению с общей массой не так много. и они не настолько агрессивны и прямо скажем менее дееспособны, чем оставшаяся часть, которая отлично понимает отсутствие достаточного количества электроэнергии и цену её продажи.
maxsaf:
Я думаю, что это просто неточность перевода.
Я думаю, что это просто неточность перевода.
это русская служба новостей, на английской версии сайта такой статьи вовсе нет.
но даже в этой статье всё написано прямым языком. собственно то же самое что я и сказал в предыдущем комментарии. они эту "точку отсчета" тусуют туда-сюда подгоняя под обстановку условно говоря. то газовые и атомные станции не признавались "зелёными" а когда петух в задницу слегка клюнул - признали. после, когда появится такая возможность, снова исключат.
потому что этих дуралеев с плакатиками, неспособных отличить цистерну с нефтепродуктами от цистерны с растительным маслом, по сравнению с общей массой не так много. и они не настолько агрессивны и прямо скажем менее дееспособны, чем оставшаяся часть, которая отлично понимает отсутствие достаточного количества электроэнергии и цену её продажи.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 08:54
Цитата:
Когда надо поднять цены , в угоду некоторым производителям и добытчикам газа, то министр просто говорить что мол его мало добывается и для внутренних нужд сокращают экспорт и перенаправляют внутрь, значит и цена поднимется в разы - бред сивый кобылы воспроизводиться лишь только для того что бы ПОДНЯТЬ цены.
Точно так же с углём: - один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский" принадлежит хозяевам ССГПО и они прямиком его качают на экспорт. Думаю что и цена его будет для населения - конской и во вторых даже будь он дорогим его нет в наличии.
maxsaf:
что с углем прям серьезные проблемы,
что с углем прям серьезные проблемы,
Когда надо поднять цены , в угоду некоторым производителям и добытчикам газа, то министр просто говорить что мол его мало добывается и для внутренних нужд сокращают экспорт и перенаправляют внутрь, значит и цена поднимется в разы - бред сивый кобылы воспроизводиться лишь только для того что бы ПОДНЯТЬ цены.
Точно так же с углём: - один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский" принадлежит хозяевам ССГПО и они прямиком его качают на экспорт. Думаю что и цена его будет для населения - конской и во вторых даже будь он дорогим его нет в наличии.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:10
Цитата:
гибче, гибче.
это не компьютер ему переход через ноль ничем не грозит. всё что "минус" считается нулем и всего делов. раз в год проводится комиссионная ревизия и при устойчивом "минусе" начало отсчета переносится в эту точку.
maxsaf:
Иначе теоретически возможны отрицательные числа.
Иначе теоретически возможны отрицательные числа.
гибче, гибче.
это не компьютер ему переход через ноль ничем не грозит. всё что "минус" считается нулем и всего делов. раз в год проводится комиссионная ревизия и при устойчивом "минусе" начало отсчета переносится в эту точку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:21
Цитата:
Ну можно так сказать, что чисто зелёными невозможно принять ни один вид производства энергии, даже солнечную и ветряную. Может быть только когда производство перейдёт на закрытый цикл. Т.Е. все детали этого производства будут производиться на оборудовании работающем на энергии , произведенной ВИЭ. Раз в составе газа есть углерод, в любом случае будет выделяться углекислый газ со всеми вытекающими. И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться). Давайте от говядины отказываться
ACROS:
Очевидно у них далеко идущие планы,
Очевидно у них далеко идущие планы,
Ну можно так сказать, что чисто зелёными невозможно принять ни один вид производства энергии, даже солнечную и ветряную. Может быть только когда производство перейдёт на закрытый цикл. Т.Е. все детали этого производства будут производиться на оборудовании работающем на энергии , произведенной ВИЭ. Раз в составе газа есть углерод, в любом случае будет выделяться углекислый газ со всеми вытекающими. И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться). Давайте от говядины отказываться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 09:49
Цитата:
вечный двигатель, говорите, самый экологичный? ну да, похоже на то.
я тоже предлагаю отказаться от говядины и прочего генерирующего со2 скота, а это к слову сказать кошки и собаки в том числе.
отказаться и начать жрать только растительность. одни плюсы: деградация вида пойдёт значительно быстрее; кратно увеличится нагрузка на пока ещё плодородные земли; пузы у всех будут большие а не только у граждан склонных к полноте (плюс в копилку толерастии и инклюзивности, не к ночи будет сказано).
saba:
вечный двигатель, говорите, самый экологичный? ну да, похоже на то.
я тоже предлагаю отказаться от говядины и прочего генерирующего со2 скота, а это к слову сказать кошки и собаки в том числе.
отказаться и начать жрать только растительность. одни плюсы: деградация вида пойдёт значительно быстрее; кратно увеличится нагрузка на пока ещё плодородные земли; пузы у всех будут большие а не только у граждан склонных к полноте (плюс в копилку толерастии и инклюзивности, не к ночи будет сказано).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:36
Цитата:
Я давно говорю, уберите из экосистемы человека , природа восстановится. увы без человека.
Карачун:
вечный двигатель
вечный двигатель
Я давно говорю, уберите из экосистемы человека , природа восстановится. увы без человека.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:50
Цитата:
Как вы лихо нас уровняли ))
ACROS:
Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас. Умом Европу не понять, аршином можно и померить.
Очевидно у них далеко идущие планы, которые непонятны и колхознику типа меня и продавцу электронику, типа вас. Умом Европу не понять, аршином можно и померить.
Как вы лихо нас уровняли ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:57
Цитата:
Где вы такое вычитали, интересно
saba:
И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться).
И потом по моему самый большой выделитель углекислого газа в атмосферу это КРС( могу ошибаться).
Где вы такое вычитали, интересно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 10:59
Цитата:
Извиняюсь спросить - а куда убрать?
saba:
Я давно говорю, уберите из экосистемы человека
Я давно говорю, уберите из экосистемы человека
Извиняюсь спросить - а куда убрать?
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 4
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:42
Цитата:
По каким показателям этот уголь один из лучших в мире ?
ACROS:
один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский"
один из лучших сортов угля в мире "Шубаркульский"
По каким показателям этот уголь один из лучших в мире ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:51
Утилизировать, Вас как то этот термин не шокирует?Цитата:
maxsaf:
Извиняюсь спросить - а куда убрать?
Извиняюсь спросить - а куда убрать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:52
Цитата:
Что то почитайте , акромя ии
maxsaf:
Где вы такое вычитали,
Где вы такое вычитали,
Что то почитайте , акромя ии
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 11:59
Цитата:
Про коров? Не, я - пас..
saba:
Что то почитайте , акромя ии
Что то почитайте , акромя ии
Про коров? Не, я - пас..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 12:00
Цитата:
Не шокирует, потому что я знаю, откуда это слово появилось, и что означает.
saba:
Утилизировать, Вас как то этот термин не шокирует?
Утилизировать, Вас как то этот термин не шокирует?
Не шокирует, потому что я знаю, откуда это слово появилось, и что означает.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать