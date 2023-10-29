Отправлено: - 08:48

maxsaf:

Я думаю, что это просто неточность перевода.

Цитата:это русская служба новостей, на английской версии сайта такой статьи вовсе нет.но даже в этой статье всё написано прямым языком. собственно то же самое что я и сказал в предыдущем комментарии. они эту "точку отсчета" тусуют туда-сюда подгоняя под обстановку условно говоря. то газовые и атомные станции не признавались "зелёными" а когда петух в задницу слегка клюнул - признали. после, когда появится такая возможность, снова исключат.потому что этих дуралеев с плакатиками, неспособных отличить цистерну с нефтепродуктами от цистерны с растительным маслом, по сравнению с общей массой не так много. и они не настолько агрессивны и прямо скажем менее дееспособны, чем оставшаяся часть, которая отлично понимает отсутствие достаточного количества электроэнергии и цену её продажи.