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≡ Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в Караганде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47850
Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в Караганде
Отправлено: 28.10.23 - 19:24
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Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 28.10.23 - 19:24
#1
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Так стрелочника еще не нашли?
Обычно это работяга какой нибудь и мастер..
Как у нас с лесом, который поджег тракторист..
Как вообще среди бывших коммуняк это происходит..
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5058
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 28.10.23 - 20:38
#2
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Цитата:
111:
среди бывших коммуняк это происходит..


Коммуняки уже 32 года как их нет на арене гос.строительтва Казахстана:и - его строят новые казахи- сподвижники назарбаева и токаева.
Они все эти годы не могли и слова поперёк сказать этому индусу, а он чихал с высокой горы на всю казахскую власть и почему он ТАК делал- значит КТО то ему ЭТО позволил, так выходит ??
И спрос за всё должен быть с этого КОГО то, а не с простого директорам шахты или инженера по ТБ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в Караганде
Отправлено: 28.10.23 - 21:03
#3
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Цитата:
ACROS:
назарбаева и токаева.

Токаев не был коммунистом?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
588
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 28.10.23 - 21:16
#4
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Цитата:
111:
Как вообще среди бывших коммуняк это происходит..


...как обычно всё это и происходит,скажу тебе по секрету руководит всем В.И.Ульянов подпольная кличка Ленин он лежит в мавзолее в Москве и всем и вся руководит.

P.S. или я долбанулся или лыЖЫ не едут....
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5058
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 28.10.23 - 21:54
#5
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Цитата:
111:
не был коммунистом


Конечно БЫЛ- а иначе его бы и дворником в МИД не взяли бы.
Все были коммунистами- даже попы и муллы, и числились они как внештатники КГБ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3279
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 29.10.23 - 09:04
#6
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Соболезнования семьям погибших!
А так, что сделает этот Васин, который пришёл на пост гендиректора от правительства?
Поменяет шахты? Поменяет оборудование? Нет, конечно. Там нужен комплекс мер по реформе отрасли, который государство не потянет. Все радуются конечно, шахты вернутся в Казахстан, а что потом не будет таких трагических случаев? Довели до ручки угольную промышленность, сейчас выбросим кого нибудь на растерзание толпе, а дальше что?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3279
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 29.10.23 - 09:09
#7
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Что не пробовали в угольной промышленности ? Шахты в госсобственности ? Было. Отдать коллективам в собственность? Было.Отдать в руки "красных директоров"? Было. Отдать в руки инвестора сейчас пожинаем плоды. Что дальше?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
301
Re: Какие поручения дал премьер в связи с ЧП на шахте в...
Отправлено: 29.10.23 - 09:32
#8
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Цитата:
111:
Обычно это работяга какой нибудь и мастер..

в случаях с угольной шахтой вообще это иногда не "стрелочники" а реальные виновники.
да, я тоже не понимаю зачем деньги трупу или калеке, соответственно зачем в погоне за никчемной копейкой нарушать тб. но, я не сомневаюсь что газоанализаторы в шахтах по-прежнему пытаются обойти.
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