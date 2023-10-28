maxsaf: Не вводите людей в заблуждение. Углеводороды не относятся к зелёной энергетике,
"......на фоне энергетического кризиса и ренессанса угля, ЕС рассудил, что АЭС и газовые станции не помешают, а помогут Европе перебраться из грязного ископаемого прошлого в ЗЕЛЁНОЕ будущее и достичь цели: - обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Еврокомиссия утвердила классификацию чистых и ЗЕЛЁНЫХ источников энергии и в ближайшее полгода ( это было в январе 2022 года) она вступит ( уже вступила) в силу. Туда попали и ГАЗ и атом....."
Цитата:
maxsaf: понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть
Понимаю что и вам СЛОЖНО это принять, но что ЕСТЬ - ТО ЕСТЬ. Это из документов Еврокомиссии.
maxsaf: Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу
вот вы работаете в сфере айти, у вас же должно быть хорошо развито не стереотипное логическое мышление. приложите ум и вспомните физику с математикой - результаты измерений и вычислений зависят от выбора точки отсчета - соответственно если принять количество образовавшихся "парниковых газов" от сжигания метана за ноль то дальнейшие пояснения излишни. а уж обосновать такое начало координат, да ещё и, прости господи, активисту, и уж совсем не к столу будет сказано, экоактивисту, это даже начинающему деятелю в сфере работы с общественностью раз плюнуть.
Карачун: вот вы работаете в сфере айти, у вас же должно быть хорошо развито не стереотипное логическое мышление. приложите ум и вспомните физику с математикой - результаты измерений и вычислений зависят от выбора точки отсчета - соответственно если принять количество образовавшихся "парниковых газов" от сжигания метана за ноль то дальнейшие пояснения излишни. а уж обосновать такое начало координат, да ещё и, прости господи, активисту, и уж совсем не к столу будет сказано, экоактивисту, это даже начинающему деятелю в сфере работы с общественностью раз плюнуть.
Я думаю, что это просто неточность перевода. Никто не собирается обнулять количество имеющегося в атмосфере углекислого газа путем смещения начальной точки отсчёта. Иначе теоретически возможны отрицательные числа. Имелось ввиду максимально приблизить к нулю выбросы в будущем. Что в принципе возможно только теоретически в обозримом будущем.
Русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, нужно утилизировать. С таким предложением выступила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в эфире программы «Говорит большой Львов».
По ее словам, для таких граждан необходимо создать штраф-батальон и отправить их рыть окопы для «святых украинских солдат». «Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации», — считает политик.
Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать