Отправлено: - 09:58

Мс18:

У нас также не понятия иноагент. Чем автор и пользуется

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2023 - 09:59]

Цитата:Под это понятие можно подвести кого угодно. Достаточно узнать номер счёта или карты, закинуть символическое пожертвование через заграничную платежную систему - и несмываемое клеймо обеспечено.