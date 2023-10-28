Отправлено: - 09:28

Карачун:

вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.

Цитата:Главное не перепутать слова, а то можно и в просак попасть, разъяснял недавно на форуме отдельным грамотеям, процитирую самого себя:Кайрат стайер: Процитирую не самого себя, как обычно, а фразу мальчика из фильма "Золушка": Я не волшебник, я только учусь.Следует учитывать, что не профессиональный маммолог, прошу прошения, вернее меммолог, а любитель.По первому направлению, Виталик, со слов большой любитель - специалист .Подробнее здесь: