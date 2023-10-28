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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 09:28
#12751
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Цитата:
Карачун:
вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.


Главное не перепутать слова, а то можно и в просак попасть, разъяснял недавно на форуме отдельным грамотеям, процитирую самого себя:

Кайрат стайер: Процитирую не самого себя, как обычно, а фразу мальчика из фильма "Золушка": Я не волшебник, я только учусь.

Следует учитывать, что не профессиональный маммолог, прошу прошения, вернее меммолог, а любитель.

По первому направлению, Виталик, со слов большой любитель - специалист .

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 10:02
#12752
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Цитата:
Kairat stayer:
Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек.

Извиняшка со мной разговаривать не хочет, не знаю, обиделся или боится, ну а я чё, напрашиваться буду? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 13:15
#12753
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Цитата:
maxsaf:
Не вводите людей в заблуждение. Углеводороды не относятся к зелёной энергетике,


"......на фоне энергетического кризиса и ренессанса угля, ЕС рассудил, что АЭС и газовые станции не помешают, а помогут Европе перебраться из грязного ископаемого прошлого в ЗЕЛЁНОЕ будущее и достичь цели: - обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.

Еврокомиссия утвердила классификацию чистых и ЗЕЛЁНЫХ источников энергии и в ближайшее полгода ( это было в январе 2022 года) она вступит ( уже вступила) в силу. Туда попали и ГАЗ и атом....."

Цитата:
maxsaf: понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть ;-)


Понимаю что и вам СЛОЖНО это принять, но что ЕСТЬ - ТО ЕСТЬ. Это из документов Еврокомиссии.

[Исправлено: ACROS, 28.10.2023 - 13:18]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 13:24
#12754
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Цитата:
ACROS:
Это из документов Еврокомиссии.

Только с одним нюансом - биогаз. :lol:
всеми любимая википедия.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 14:17
#12755
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Цитата:
Эл-починно:
биогаз

Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2641
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 14:20
#12756
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Цитата:
ACROS:
Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.

Я и не кручу. Именно Российского газа, как и другого там нет в списке. Атом зелёный, газ и уголь нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:03
#12757
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Цитата:
Эл-починно:
Атом зелёный, газ и уголь нет


Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.

Цитата:
Эл-починно:
биогаз.


Никакой не БИОГАЗ:- а простой, российский природный сжиженный ГАЗ.
Ей Богу, вы какой то специально -упёртый или понарошку делаете. Почитайте материалы вашей Еврокомиссии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5056
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:08
#12758
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Цитата:
Эл-починно:
Атом зелёный, газ и уголь нет.


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:12
#12759
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Цитата:
ACROS:
Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.

Вы же сами даёте ссылку на статью, где Европа отказывается признавать газ зеленым источником энергии. Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:40
#12760
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Цитата:
ACROS:
обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.

Вы понимаете, что углекислый газ - это один из парниковых газов? Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:52
#12761
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Родители жаловались, что с углем прям серьезные проблемы, а теперь в связи с последними событиями - вообще видимо сложности будут конкретные. Наверное АЭС надо было 10 лет назад начинать строить.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
297
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 00:35
#12762
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Цитата:
maxsaf:
Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу

вот вы работаете в сфере айти, у вас же должно быть хорошо развито не стереотипное логическое мышление. приложите ум и вспомните физику с математикой - результаты измерений и вычислений зависят от выбора точки отсчета - соответственно если принять количество образовавшихся "парниковых газов" от сжигания метана за ноль то дальнейшие пояснения излишни. а уж обосновать такое начало координат, да ещё и, прости господи, активисту, и уж совсем не к столу будет сказано, экоактивисту, это даже начинающему деятелю в сфере работы с общественностью раз плюнуть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20809
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.10.23 - 01:38
#12763
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Цитата:
Карачун:
вот вы работаете в сфере айти, у вас же должно быть хорошо развито не стереотипное логическое мышление. приложите ум и вспомните физику с математикой - результаты измерений и вычислений зависят от выбора точки отсчета - соответственно если принять количество образовавшихся "парниковых газов" от сжигания метана за ноль то дальнейшие пояснения излишни. а уж обосновать такое начало координат, да ещё и, прости господи, активисту, и уж совсем не к столу будет сказано, экоактивисту, это даже начинающему деятелю в сфере работы с общественностью раз плюнуть.

Я думаю, что это просто неточность перевода. Никто не собирается обнулять количество имеющегося в атмосфере углекислого газа путем смещения начальной точки отсчёта. Иначе теоретически возможны отрицательные числа. Имелось ввиду максимально приблизить к нулю выбросы в будущем. Что в принципе возможно только теоретически в обозримом будущем.
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