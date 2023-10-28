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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4529
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 09:28
Цитата:
Главное не перепутать слова, а то можно и в просак попасть, разъяснял недавно на форуме отдельным грамотеям, процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Процитирую не самого себя, как обычно, а фразу мальчика из фильма "Золушка": Я не волшебник, я только учусь.
Следует учитывать, что не профессиональный маммолог, прошу прошения, вернее меммолог, а любитель.
По первому направлению, Виталик, со слов большой любитель - специалист .
Подробнее здесь:
Карачун:
вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.
вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.
Главное не перепутать слова, а то можно и в просак попасть, разъяснял недавно на форуме отдельным грамотеям, процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Процитирую не самого себя, как обычно, а фразу мальчика из фильма "Золушка": Я не волшебник, я только учусь.
Следует учитывать, что не профессиональный маммолог, прошу прошения, вернее меммолог, а любитель.
По первому направлению, Виталик, со слов большой любитель - специалист .
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 10:02
Цитата:
Извиняшка со мной разговаривать не хочет, не знаю, обиделся или боится, ну а я чё, напрашиваться буду?
Kairat stayer:
Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек.
Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек.
Извиняшка со мной разговаривать не хочет, не знаю, обиделся или боится, ну а я чё, напрашиваться буду?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 13:15
Цитата:
"......на фоне энергетического кризиса и ренессанса угля, ЕС рассудил, что АЭС и газовые станции не помешают, а помогут Европе перебраться из грязного ископаемого прошлого в ЗЕЛЁНОЕ будущее и достичь цели: - обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Еврокомиссия утвердила классификацию чистых и ЗЕЛЁНЫХ источников энергии и в ближайшее полгода ( это было в январе 2022 года) она вступит ( уже вступила) в силу. Туда попали и ГАЗ и атом....."
Цитата:
Понимаю что и вам СЛОЖНО это принять, но что ЕСТЬ - ТО ЕСТЬ. Это из документов Еврокомиссии.
[Исправлено: ACROS, 28.10.2023 - 13:18]
maxsaf:
Не вводите людей в заблуждение. Углеводороды не относятся к зелёной энергетике,
Не вводите людей в заблуждение. Углеводороды не относятся к зелёной энергетике,
"......на фоне энергетического кризиса и ренессанса угля, ЕС рассудил, что АЭС и газовые станции не помешают, а помогут Европе перебраться из грязного ископаемого прошлого в ЗЕЛЁНОЕ будущее и достичь цели: - обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Еврокомиссия утвердила классификацию чистых и ЗЕЛЁНЫХ источников энергии и в ближайшее полгода ( это было в январе 2022 года) она вступит ( уже вступила) в силу. Туда попали и ГАЗ и атом....."
Цитата:
maxsaf: понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть
Понимаю что и вам СЛОЖНО это принять, но что ЕСТЬ - ТО ЕСТЬ. Это из документов Еврокомиссии.
[Исправлено: ACROS, 28.10.2023 - 13:18]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 13:24
Цитата:
Только с одним нюансом - биогаз.
всеми любимая википедия.
ACROS:
Это из документов Еврокомиссии.
Это из документов Еврокомиссии.
Только с одним нюансом - биогаз.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 14:17
Цитата:
Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.
Эл-починно:
биогаз
биогаз
Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 14:20
Цитата:
Я и не кручу. Именно Российского газа, как и другого там нет в списке. Атом зелёный, газ и уголь нет.
ACROS:
Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.
Ну, не крутите: - ГАЗ, а именно РОССИЙСКИЙ газ.
Я и не кручу. Именно Российского газа, как и другого там нет в списке. Атом зелёный, газ и уголь нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:03
Цитата:
Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.
Цитата:
Никакой не БИОГАЗ:- а простой, российский природный сжиженный ГАЗ.
Ей Богу, вы какой то специально -упёртый или понарошку делаете. Почитайте материалы вашей Еврокомиссии.
Эл-починно:
Атом зелёный, газ и уголь нет
Атом зелёный, газ и уголь нет
Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.
Цитата:
Эл-починно:
биогаз.
биогаз.
Никакой не БИОГАЗ:- а простой, российский природный сжиженный ГАЗ.
Ей Богу, вы какой то специально -упёртый или понарошку делаете. Почитайте материалы вашей Еврокомиссии.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:08
Цитата:
Эл-починно:
Атом зелёный, газ и уголь нет.
Атом зелёный, газ и уголь нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:12
Цитата:
Вы же сами даёте ссылку на статью, где Европа отказывается признавать газ зеленым источником энергии. Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.
ACROS:
Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.
Уголь- да, вредный, а ГАЗ - это уже ЧИСТЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ - так Уже УТВЕРДИЛА ваша Еврокомиссия:- это не я ВЫДУМАЛ, а ваша ЕВРОКОМИССИЯ.
Вы же сами даёте ссылку на статью, где Европа отказывается признавать газ зеленым источником энергии. Он чистый, но не зелёный, из-за углерода.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:40
Цитата:
Вы понимаете, что углекислый газ - это один из парниковых газов? Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.
ACROS:
обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.
обнулить выбросы парниковых газов к 2050 году.
Вы понимаете, что углекислый газ - это один из парниковых газов? Как они собираются обнулить выброс парниковых газов, продолжая сжигать чистый природный газ - я ума не приложу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 22:52
Родители жаловались, что с углем прям серьезные проблемы, а теперь в связи с последними событиями - вообще видимо сложности будут конкретные. Наверное АЭС надо было 10 лет назад начинать строить.
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