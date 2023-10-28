Отправлено: - 20:38

111:

среди бывших коммуняк это происходит..

Цитата:Коммуняки уже 32 года как их нет на арене гос.строительтва Казахстана:и - его строят новые казахи- сподвижники назарбаева и токаева.Они все эти годы не могли и слова поперёк сказать этому индусу, а он чихал с высокой горы на всю казахскую власть и почему он ТАК делал- значит КТО то ему ЭТО позволил, так выходит ??И спрос за всё должен быть с этого КОГО то, а не с простого директорам шахты или инженера по ТБ.