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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2641
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:41
#2131
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Цитата:
Добринцофф:
Так ГАСК и придерживался норм закона, есть нарушение и есть штраф за это. А вообще то да здорово,теперь есть прецедент и если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за это штраф то можно смело идти в суд и обязательно припомнить им вот этот случай,ведь закон для всех один не так ли,а если одним всё можно то почему я должен два года собирать документы угрохать кучу денег на проекты и всякую ненужную бумажную лабуду,когда можно просто в суде за пару недель решить все вопросы.

Да, тоже не совсем понятно, на каком основании, суд разрешил самострой? В итоге это выльется ещё в очередную проблему самостроев. А потом опять - Аким выходи, будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:42
#2132
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Цитата:
Добринцофф:
если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за

Если ТЫ устроишь и ТЕБЕ выпишут.
Это правильно.
Но разве это было так в этом случае?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:43
#2133
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Цитата:
Эл-починно:
Уголь в Казахстане всегда нужен.

Я не про то.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:44
#2134
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Цитата:
Эл-починно:
суд разрешил самострой?

Он не разрешил.
Не знаю, статья Говорова так и не вышла.
Там подробнее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:48
#2135
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Цитата:
Добринцофф:
Жильцы дома,или ОСИ

Так кто это устроил?
ОСИ это председатель, сантехник и уборщик.
Или жильцы решили переделать насосную, которую невозможно перенести в подвал, так как там бизнес отхватил все?
Кстати уже и видео , правда в суде было, что они не дали место под насос.
А тут как раз насос вытащат, трубя и тд, и все будет нормально, чем его и кабеля высоковольтные будет топить в земле..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:49
#2136
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Цитата:
Добринцофф:
самовольное строительство,

Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:36
#2137
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Цитата:
maxsaf:
Рано. Разрешение вам пока что не дали на реконструкцию

Кто то тут говорил вообще лапки поднять перед депутатами, притвориться жалобной овечкой и сидеть в своем стойле без права голоса, зато был бы холодильник, который иногда вовремя, иногда нет, немного наполняли б..
Или уехать и потом рыгать на Казахстан откуда то, потому что сам ничего не смог..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:36
#2138
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Цитата:
111:
Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..

То что вы там натворили,называется реконструкция и расширение площади существующего здания насосной станции и под вот такую стройку обязательно должен быть проект с кучей согласований.
Вы нарушили сразу несколько пунктов.
1)Снесли старое здание без разрешения.
2)начали строительство нового мало того, что без разрешения так ещё и большей площади чем старое.
3)Где разрешительные документы от ТЭК чьи трубы проходят рядом,от водоканала,от Казахтелекома,от Энергосбыта?
Где проект?Где технадзор,Где разрешение?Кто подрядчик?
Как вы будете вводить это здание в эксплуатацию,не имея на руках ничего.
Кто возмёт на баланс эту халупу,а если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кто будет отвечать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:42
#2139
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Цитата:
Добринцофф:
Снесли старое здание без разрешения. 2)начали

У кого брать разрешение, если ГАСК сослался на то, что здание построено еще при СССР и у него нет никаких документов, от слова вообще?
По второму, да, большей площади, так как поместим туда насосную станцию, оборудование, трубы.
Будем ставить и второй насос там же..
По третьему ты уверен, может придешь и посмотришь на доки?
Так что нет, не туда.
У тебя просто эмоции, за нашего депутатишку, но на одних эмоциях то не выиграть дело в суде, я прав?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:45
#2140
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Цитата:
Добринцофф:
если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кт

Сколько пафоса, может без него?
Доки сделаются, на баланс возмут те, кому надо.
Всему свое время..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 19:32
#2141
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В общем, мы поборемся.
По крайней мере попробуем..
Право мы имеем или твари дрожащие?

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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5053
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:18
#2142
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Цитата:
Добринцофф:

Вроде вы здравомыслящий человек, предприниматель:- но,ту да же - лишь бы насрать на человека под общую струю поуехавшись- ну нет давления на 6-9 этажах:и что теперь - придерживаться буквы закона - не от хороший жизни они начали строить эту насосную.
Надо сделать что бы вода была везде: и на первом и на последнем этаже - какие ещё вопросы: - это не блажь а НЕОБХОДИМОСТЬ, и в законе эти случаи предусмотрены и если власть такая правильная и умная - то пусть без вопросов делает то что ей положено: - что бы людям, независимо 111 или простой житель жилось комфортно и они знали за что платить: - а если ГАСК начинает выёбыва....ся: - там запятая неправильная и там не так- то НАХЕР она нужна такая - это же не частная контора.
Ясно же что ей ЗАБАШЛЯЛИ.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5053
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:31
#2143
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Цитата:
Добринцофф:
Так ГАСК и придерживался норм закона, есть нарушение и есть штраф за это.


До абсурда не надо доводить: - это из той же оперы что и с женщиной с Рудного с её цветами и палисадником.
ГАСК - ангажирована - это видно невооружённым глазом.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9593
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:39
#2144
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Цитата:
ACROS:
Вроде вы здравомыслящий человек, предприниматель:- но,ту да же - лишь бы насрать на человека под общую струю поуехавшись- ну нет давления на 6-9 этажах:и что теперь - придерживаться буквы закона

Да,придерживаться буквы закона.
Ну неужели кто то строить бы не разрешил если бы они обратились официально с этой проблемой?
В чё проблема собрать необходимый пакет документов и строить на законных основаниях?
У них ОСИ я так понимаю земля оформлена как кондоминимум,идите в цон архитектуру оформляйте разрешительные документы и стройте.
Цитата:
ACROS:
- а если ГАСК начинает выёбыва....ся: - там запятая неправильная и там не так- то НАХЕР она нужна такая - это же не частная контора. Ясно же что ей ЗАБАШЛЯЛИ.

Вы хотите сказать что ГАСК получил взятку?
Я вот только не пойму за что?Тут эти нарушения сплошь и рядом транслировались на всю область в прямом эфире,как сносили,как фундамент заливали,как бешбармак все дружно кушали
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33144
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:43
#2145
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Цитата:
Добринцофф:
как бешбармак все дружно кушали

Бежбар кушали с мая, по сентябрь по моему..
А что?
Это на мои личные деньги, как и арбузы, чаепития, на деньги соседей..
Как и плов, на день пенсионеров и еще там на что то..
Кушать бежбар и пить чай и даже коньяк с соседями, это нарушение?
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