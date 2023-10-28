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≡ Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47847
Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
Отправлено: 28.10.23 - 18:22
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«Тимучин» от продюсера Тимура Бактыбаева - это, безусловно, ремейк фильма «Разборки в Бронксе» 1995 года. Но если персонажи Джеки Чана в своих поступках логичны и справедливы, то к поступкам Тимучина есть несколько вопросов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33135
Re: Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин»...
Отправлено: 28.10.23 - 18:22
#1
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Смысла обычно в таких наших фильмах нет, его и искать не стоит..
Но смешные забавные моменты наш народ любит..
Теперь только кто знает по казахски..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
587
Re: Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин»...
Отправлено: 28.10.23 - 18:34
#2
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"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.

В стране традегия республиканского маштаба а НГ выпускает статью о том как востаргаются и смеются.Шахтёрам и семьям погибших сегодня и ближайшее время не до смеха будет и расторжений.

ТИМУР ВЫ ВООБЩЕ ЧТО ДУМАИТЕ ВЫПУСКАЯ ТАКУЮ СТАТЬЮ ЭТУ, В ТАКОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33135
Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
Отправлено: 28.10.23 - 18:46
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ТАКОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.

Так завтра же траур, не?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2639
Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
Отправлено: 28.10.23 - 18:48
#4
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
587
Re: Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин»...
Отправлено: 28.10.23 - 18:50
#5
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Цитата:
111:
Так завтра же траур, не?

Да какая разница ЛЮДЕЙ СКОЛЬКО ПОГИБЛО ЖЁНЫ МУЖЕЙ ПОТЕРЯЛИ ДЕТИ ОТЦОВ.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2639
Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин» сыграли на ностальгии, но упустили главное
Отправлено: 28.10.23 - 18:57
#6
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