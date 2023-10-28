Отправлено: - 16:41

Добринцофф:

Так ГАСК и придерживался норм закона, есть нарушение и есть штраф за это. А вообще то да здорово,теперь есть прецедент и если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за это штраф то можно смело идти в суд и обязательно припомнить им вот этот случай,ведь закон для всех один не так ли,а если одним всё можно то почему я должен два года собирать документы угрохать кучу денег на проекты и всякую ненужную бумажную лабуду,когда можно просто в суде за пару недель решить все вопросы.

Цитата:Да, тоже не совсем понятно, на каком основании, суд разрешил самострой? В итоге это выльется ещё в очередную проблему самостроев. А потом опять - Аким выходи, будет.