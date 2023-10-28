Re: Джеки Чан недоделанный, или Как авторы фильма «Тимучин»...

Отправлено: - 18:34

"На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении.



В стране традегия республиканского маштаба а НГ выпускает статью о том как востаргаются и смеются.Шахтёрам и семьям погибших сегодня и ближайшее время не до смеха будет и расторжений.



ТИМУР ВЫ ВООБЩЕ ЧТО ДУМАИТЕ ВЫПУСКАЯ ТАКУЮ СТАТЬЮ ЭТУ, В ТАКОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.