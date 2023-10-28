Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2638
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:41
Цитата:
Да, тоже не совсем понятно, на каком основании, суд разрешил самострой? В итоге это выльется ещё в очередную проблему самостроев. А потом опять - Аким выходи, будет.
Добринцофф:
Так ГАСК и придерживался норм закона, есть нарушение и есть штраф за это. А вообще то да здорово,теперь есть прецедент и если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за это штраф то можно смело идти в суд и обязательно припомнить им вот этот случай,ведь закон для всех один не так ли,а если одним всё можно то почему я должен два года собирать документы угрохать кучу денег на проекты и всякую ненужную бумажную лабуду,когда можно просто в суде за пару недель решить все вопросы.
Так ГАСК и придерживался норм закона, есть нарушение и есть штраф за это. А вообще то да здорово,теперь есть прецедент и если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за это штраф то можно смело идти в суд и обязательно припомнить им вот этот случай,ведь закон для всех один не так ли,а если одним всё можно то почему я должен два года собирать документы угрохать кучу денег на проекты и всякую ненужную бумажную лабуду,когда можно просто в суде за пару недель решить все вопросы.
Да, тоже не совсем понятно, на каком основании, суд разрешил самострой? В итоге это выльется ещё в очередную проблему самостроев. А потом опять - Аким выходи, будет.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:42
Цитата:
Если ТЫ устроишь и ТЕБЕ выпишут.
Это правильно.
Но разве это было так в этом случае?
Добринцофф:
если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за
если я устрою самовольно строительство ,а мне выпишут за
Если ТЫ устроишь и ТЕБЕ выпишут.
Это правильно.
Но разве это было так в этом случае?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:43
Цитата:
Я не про то.
Эл-починно:
Уголь в Казахстане всегда нужен.
Уголь в Казахстане всегда нужен.
Я не про то.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:44
Цитата:
Он не разрешил.
Не знаю, статья Говорова так и не вышла.
Там подробнее.
Эл-починно:
суд разрешил самострой?
суд разрешил самострой?
Он не разрешил.
Не знаю, статья Говорова так и не вышла.
Там подробнее.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:48
Цитата:
Так кто это устроил?
ОСИ это председатель, сантехник и уборщик.
Или жильцы решили переделать насосную, которую невозможно перенести в подвал, так как там бизнес отхватил все?
Кстати уже и видео , правда в суде было, что они не дали место под насос.
А тут как раз насос вытащат, трубя и тд, и все будет нормально, чем его и кабеля высоковольтные будет топить в земле..
Добринцофф:
Жильцы дома,или ОСИ
Жильцы дома,или ОСИ
Так кто это устроил?
ОСИ это председатель, сантехник и уборщик.
Или жильцы решили переделать насосную, которую невозможно перенести в подвал, так как там бизнес отхватил все?
Кстати уже и видео , правда в суде было, что они не дали место под насос.
А тут как раз насос вытащат, трубя и тд, и все будет нормально, чем его и кабеля высоковольтные будет топить в земле..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 16:49
Цитата:
Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..
Добринцофф:
самовольное строительство,
самовольное строительство,
Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:36
Цитата:
Кто то тут говорил вообще лапки поднять перед депутатами, притвориться жалобной овечкой и сидеть в своем стойле без права голоса, зато был бы холодильник, который иногда вовремя, иногда нет, немного наполняли б..
Или уехать и потом рыгать на Казахстан откуда то, потому что сам ничего не смог..
maxsaf:
Рано. Разрешение вам пока что не дали на реконструкцию
Рано. Разрешение вам пока что не дали на реконструкцию
Кто то тут говорил вообще лапки поднять перед депутатами, притвориться жалобной овечкой и сидеть в своем стойле без права голоса, зато был бы холодильник, который иногда вовремя, иногда нет, немного наполняли б..
Или уехать и потом рыгать на Казахстан откуда то, потому что сам ничего не смог..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9592
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:36
Цитата:
То что вы там натворили,называется реконструкция и расширение площади существующего здания насосной станции и под вот такую стройку обязательно должен быть проект с кучей согласований.
Вы нарушили сразу несколько пунктов.
1)Снесли старое здание без разрешения.
2)начали строительство нового мало того, что без разрешения так ещё и большей площади чем старое.
3)Где разрешительные документы от ТЭК чьи трубы проходят рядом,от водоканала,от Казахтелекома,от Энергосбыта?
Где проект?Где технадзор,Где разрешение?Кто подрядчик?
Как вы будете вводить это здание в эксплуатацию,не имея на руках ничего.
Кто возмёт на баланс эту халупу,а если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кто будет отвечать?
111:
Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..
Это не строительство, это утепление и как там, модернизация насосной станции..
То что вы там натворили,называется реконструкция и расширение площади существующего здания насосной станции и под вот такую стройку обязательно должен быть проект с кучей согласований.
Вы нарушили сразу несколько пунктов.
1)Снесли старое здание без разрешения.
2)начали строительство нового мало того, что без разрешения так ещё и большей площади чем старое.
3)Где разрешительные документы от ТЭК чьи трубы проходят рядом,от водоканала,от Казахтелекома,от Энергосбыта?
Где проект?Где технадзор,Где разрешение?Кто подрядчик?
Как вы будете вводить это здание в эксплуатацию,не имея на руках ничего.
Кто возмёт на баланс эту халупу,а если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кто будет отвечать?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:42
Цитата:
У кого брать разрешение, если ГАСК сослался на то, что здание построено еще при СССР и у него нет никаких документов, от слова вообще?
По второму, да, большей площади, так как поместим туда насосную станцию, оборудование, трубы.
Будем ставить и второй насос там же..
По третьему ты уверен, может придешь и посмотришь на доки?
Так что нет, не туда.
У тебя просто эмоции, за нашего депутатишку, но на одних эмоциях то не выиграть дело в суде, я прав?
Добринцофф:
Снесли старое здание без разрешения. 2)начали
Снесли старое здание без разрешения. 2)начали
У кого брать разрешение, если ГАСК сослался на то, что здание построено еще при СССР и у него нет никаких документов, от слова вообще?
По второму, да, большей площади, так как поместим туда насосную станцию, оборудование, трубы.
Будем ставить и второй насос там же..
По третьему ты уверен, может придешь и посмотришь на доки?
Так что нет, не туда.
У тебя просто эмоции, за нашего депутатишку, но на одних эмоциях то не выиграть дело в суде, я прав?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 18:45
Цитата:
Сколько пафоса, может без него?
Доки сделаются, на баланс возмут те, кому надо.
Всему свое время..
Добринцофф:
если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кт
если завтра она после первого снегопада или хорошего ветра завалиться и пострадают люди кт
Сколько пафоса, может без него?
Доки сделаются, на баланс возмут те, кому надо.
Всему свое время..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать