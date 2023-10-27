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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 142 из 142«1...140141142
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 22:43
#2116
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Ну мы же договорились, что не буду тебя Макс обижать?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8928
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 22:45
#2117
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Цитата:
Эл-починно:
Оставлю это тебе - на размышления.

----Какие размышления ? О чем вы ? Остальное во флуд
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 22:47
#2118
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Цитата:
Гога:
Какие размышления ? О чем вы ? Остальное во флуд

Хех..
Тут или где то крикнуть и во Флуд..
Всегда не давало покоя, а разница то какая?
Например в теме так кричать, боязнь чего то?
А тут, боязнь меня Самого?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8928
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 22:48
#2119
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 01:42
#2120
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Эх, я люблю вас девочки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 01:45
#2121
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Кто помнит

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 01:48
#2122
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Ох..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 01:51
#2123
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Пипец..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 01:59
#2124
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Эх..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 02:04
#2125
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Эх..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 14:05
#2126
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Ну что ж, с Победой!

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5048
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 14:33
#2127
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Цитата:
111:
с Победой!

Молодцы!!
Наверняка это ответка не только депутату и К, но и непонятной позиции исполнительной власти в лице ГАСК ( очевидно явно, открыто и непонятно почему то принявшего сторону ваших оппонентов- наверняка в связи с этим, этому гос.органу должны задать вопросы антикоррупционщики).

Власть должна быть НЕЙТРАЛЬНОЙ ко всем субьектам государства и придерживаться только и только норм Конституции и Законов РК.

Сегодня погибло 25 шахтёров работавших в АО "Арселор Миттал". И это не первые жертвы , в ставшем ОДИОЗНЫМ и СКАНДАЛЬНЫМ акционерным обществом.
Считаю ОСНОВНЫМ виновником в их гибели - действия, вернее БЕЗДЕЙСТВИЯ казахских властей по части отстаивания прав трудящихся на охрану труда, на протяжении всего периода владения индийским магнатом этим предприятием. Слишком МНОГО они ему потворствовали и закрывали глаза на ПРАВА казахстанских рабочих, превратив их в фактических и бессловесных рабов у себя на родине.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33125
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 14:47
#2128
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Цитата:
ACROS:
Сегодня погибло 25 шахтёров работавших в АО "Арселор Миттал". И это не первые жертвы , в ставшем ОДИОЗНЫМ и СКАНДАЛЬНЫМ акционерным обществом.

Да ну, вот наши власти деб...лы..

[Исправлено: 111, 28.10.2023 - 14:49]
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