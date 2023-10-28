Re: Как ГКП «Костанай-Су» в нашем проулке работы производило

Отправлено: - 01:36

...... Юлия у нас в ПЧСТРе не жизнь а прелесть канализации у нас нет водопровода тоже,канализацинные фантаны не бьют, дорог у нас нету и не копают не шумят заборы не снимают просто рай.