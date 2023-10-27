Отправлено: - 14:47

ACROS:

Сегодня погибло 25 шахтёров работавших в АО "Арселор Миттал". И это не первые жертвы , в ставшем ОДИОЗНЫМ и СКАНДАЛЬНЫМ акционерным обществом.

[Исправлено: 111, 28.10.2023 - 14:49]

Цитата:Да ну, вот наши власти деб...лы..