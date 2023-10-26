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Kairat stayer: На мой взгляд, слишком много сил и времени тратится, у отдельных граждан. За нервы затрудняюсь говорить, возможно некоторые чувствуют себя диванными воинами, входят в какой-то транс, эйфорию, есть же всякие энергетические вампиры и.т.д. Конечного результате нет, циклично всё повторяется раз за разом. Никто никого не перевоспитает, бесполезно, все же взрослые люди. Последние разы, из-за склоков и ссор много форумчан переведены в пользователи.Конечно никто же не скажет, что мы дебоширы, жалобщики и шкодники. Выше Макс отметил, якобы каждый ищет собеседника под стать, по потребностям, по уровню интеллекта.saba: Из этого списка убрал бы только дебоширов и то просто потому что сразу появляется красная строка.Kairat stayer: Ладно погорячился чуток, пусть будет мелкие дебоширы, мелкие жалобщики и мелкие шкодники.