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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 66 из 66«1...646566
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 16:17
#976
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Цитата:
alex_60:
о чем я и говорю.


Все нормально, всех форумных мелких жалобщиков, дебоширов и шкодников перевоспитают в садике. Которые в правах ограничены :-P .
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19385
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 16:21
#977
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Главная задача Большого адронного коллайдера —
достоверно обнаружить хоть какие-нибудь отклонения от Стандартной модели
— совокупности теорий, составляющих современное представление
о фундаментальных частицах и взаимодействиях.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5046
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 16:56
#978
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Цитата:
alex_60:
они в урне истории уже.


Очевидно и Максу, Эл-почину, Дракону, Марусевичу, кто там ещё подался на чужбину за сладкими харчами - стоит вернутся из этих "урн", домой, на Родину, в Казахстан.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5046
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 17:01
#979
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Цитата:
alex_60:
совокупности теорий,


Всегда завидовал: - тамаде, конферансье, лектору Всесоюзного общества "Знание" и остальным умным людям- умеют же говорить.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 18:23
#980
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Цитата:
Kairat stayer:

----Письмо послал в личку
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 18:26
#981
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Цитата:
Гога:
---Письмо послал в личку


Личку, практически не смотрю, сам не пишу другим.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 26.10.23 - 20:52
#982
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Kairat stayer: На мой взгляд, слишком много сил и времени тратится, у отдельных граждан. За нервы затрудняюсь говорить, возможно некоторые чувствуют себя диванными воинами, входят в какой-то транс, эйфорию, есть же всякие энергетические вампиры и.т.д. Конечного результате нет, циклично всё повторяется раз за разом. Никто никого не перевоспитает, бесполезно, все же взрослые люди. Последние разы, из-за склоков и ссор много форумчан переведены в пользователи.

Конечно никто же не скажет, что мы дебоширы, жалобщики и шкодники. Выше Макс отметил, якобы каждый ищет собеседника под стать, по потребностям, по уровню интеллекта.

saba: Из этого списка убрал бы только дебоширов и то просто потому что сразу появляется красная строка.

Kairat stayer: Ладно погорячился чуток, пусть будет мелкие дебоширы, мелкие жалобщики и мелкие шкодники.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 28.10.23 - 09:36
#983
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Kairat stayer: Всем доброго утра, позитивного настроения и удачных выходных!

Как говорится, утро вечера мудренее. С утра мысли чистые, ясные не затуманенные.

Смотрю у господ, месье, мистеров, джентльменов душевного разговора с форумчанами не получилось. Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек. Это конечно отлично, что спокойно. Да уж, не те демократичные, цивилизованные иностранцы пошли, не те .На мой взгляд, на форуме невменяемых индивидуумов становиться меньше, это радует. Хотя последние влияют на трафик, не знаю хорошо или плохо.

Подробнее здесь:



maxsaf: Эта пять :lol: :lol: :lol: (С).

[Исправлено: Kairat stayer, 28.10.2023 - 09:39]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20805
Форумная эклектика
Отправлено: 28.10.23 - 10:09
#984
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Цитата:
Kairat stayer:
maxsaf: Эта пять (С).

Я вообще-то ждал мем про управление вселенной прямо из палаты ))

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 28.10.23 - 11:43
#985
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Цитата:
maxsaf:
Я вообще-то ждал мем про управление вселенной прямо из палаты ))


Реально не выполнимая задача - фантастическая, у вас какие-то странные условия, надеюсь не связаны с - делириум тременс (Белая горячка) :lol: .

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20805
Форумная эклектика
Отправлено: 28.10.23 - 12:17
#986
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Цитата:
Kairat stayer:

Это уже не мем, а целое кино с субтитрами :-x
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4529
Форумная эклектика
Отправлено: 28.10.23 - 12:37
#987
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Цитата:
alex_60:
да, форумная эклектика, это вещь.
жалко что она не всем понятно.
не для средних умов, как говорится.


Да, действительно получилось как крохотное кино - мини короткометражное.
Титры чтобы все понимали, основная масса граждан, наверное со средним умом,
ещё ведь есть с нулевым и ниже нулевого уровня. С уровнем выше среднего,
наверное всё поймут, за них можно не беспокоится :-o .
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