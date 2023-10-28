НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Неработающие решения власти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47845
Николай ВОРОНИН: Неработающие решения власти
Отправлено: 28.10.23 - 09:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что те, кто погнался за легкими деньгами, виноваты сами и сочувствия не вызывают. Жадность никогда к хорошему не приводила. Да и остальным надо иметь голову. Меня больше беспокоит возможность мошенника оформить на меня кредит, о котором я даже не знаю.
Читать новость

Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
110
Re: Николай ВОРОНИН: Неработающие решения власти
Отправлено: 28.10.23 - 09:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас также не понятия иноагент. Чем автор и пользуется
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20803
Николай ВОРОНИН: Неработающие решения власти
Отправлено: 28.10.23 - 09:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мс18:
У нас также не понятия иноагент. Чем автор и пользуется

Под это понятие можно подвести кого угодно. Достаточно узнать номер счёта или карты, закинуть символическое пожертвование через заграничную платежную систему - и несмываемое клеймо обеспечено.

[Исправлено: maxsaf, 28.10.2023 - 09:59]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS