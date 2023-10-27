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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33120
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:49
Цитата:
Ну места там как в автобусе..
А вот мне смысла нет, 1.6 литра на моей пузотерке..
Да и только по трассам она, не как у вас крестьян, жесткие условия..
ACROS:
Шесть лет езжу на крузаке с газом ( сразу автосалон установил
Шесть лет езжу на крузаке с газом ( сразу автосалон установил
Ну места там как в автобусе..
А вот мне смысла нет, 1.6 литра на моей пузотерке..
Да и только по трассам она, не как у вас крестьян, жесткие условия..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:01
Цитата:
Все равно не правильно, зависит от точки зрения. Американцев и Европу больше волнует, сколько вы углекислого газа выбросили в нашу общую атмосферу, а не сколько сажи осело вокруг ваших собственных ТЭЦ на угле и мазуте. Углекислый газ влияет на глобальное потепление, а не сажа и прочая грязь. Я понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть
ACROS:
Не ввожу: - по крайней мере - экоклогочиски чистое топливо - так правильней будет.
Не ввожу: - по крайней мере - экоклогочиски чистое топливо - так правильней будет.
Все равно не правильно, зависит от точки зрения. Американцев и Европу больше волнует, сколько вы углекислого газа выбросили в нашу общую атмосферу, а не сколько сажи осело вокруг ваших собственных ТЭЦ на угле и мазуте. Углекислый газ влияет на глобальное потепление, а не сажа и прочая грязь. Я понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 296
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:24
Цитата:
вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.
Kairat stayer:
Маммолог любитель
Маммолог любитель
вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:56
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:03
Цитата:
Ну не все во первых. Во вторых радиола всегда была хуже проигрывателя или чисто приёмника. По многим параметрам газ проигрывает бензину( не по экологии). Хотя соглашусь Тойота самая приспособленная под газ марка.Но все они были сконструированы под бензин, а не под газ. Клапана горят , форсунки чистить надо на WV точно, в основном на поликах ездил на газу, может ещё играет роль интенсивность эксплуатации по 400-450 км в городских условиях за сутки. Ну и желательно бы раз в неделю покататься день на бензине. Но на свою машину газ ставить точно бы не стал.
ACROS:
переоборудовали под газ,
переоборудовали под газ,
Ну не все во первых. Во вторых радиола всегда была хуже проигрывателя или чисто приёмника. По многим параметрам газ проигрывает бензину( не по экологии). Хотя соглашусь Тойота самая приспособленная под газ марка.Но все они были сконструированы под бензин, а не под газ. Клапана горят , форсунки чистить надо на WV точно, в основном на поликах ездил на газу, может ещё играет роль интенсивность эксплуатации по 400-450 км в городских условиях за сутки. Ну и желательно бы раз в неделю покататься день на бензине. Но на свою машину газ ставить точно бы не стал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:04
Цитата:
-----А в душе то -----завидуешь
111:
Ну места там как в автобусе..
Ну места там как в автобусе..
-----А в душе то -----завидуешь
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:12
Цитата:
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Kairat stayer:
Я точно знаю, в отличие от вас
Я точно знаю, в отличие от вас
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:13
Цитата:
Вперёд, в акимат, за медальками 🏅
Kairat stayer:
Все, утренние разборки завершены, отбили очередную атаку. Главное действующее лицо, как обычно ушол спать
Все, утренние разборки завершены, отбили очередную атаку. Главное действующее лицо, как обычно ушол спать
Вперёд, в акимат, за медальками 🏅
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:16
Цитата:
Эта пять
Сыкымы:
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Эта пять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:22
Цитата:
Давно так не ржал
Сыкымы:
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров
Давно так не ржал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:41
Цитата:
Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?
Kairat stayer:
Ранее отмечал: уехали миллионы, а критикуют и учать нас единицы
Ранее отмечал: уехали миллионы, а критикуют и учать нас единицы
Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:55
Цитата:
Я не уверен, что валят миллионами, но верю, что достаточно народа валит. Но спрашивать зачем и почему - думаю здесь не уместно. То языковые патрули, то перевести нужно что не переводимое. Тут пусть сначала, власть имущие определяться. Или
русский вторы государственным, ну или судьбу Монголии, хотя она тут не при чём, принять.
Сыкымы:
Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?
Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?
Я не уверен, что валят миллионами, но верю, что достаточно народа валит. Но спрашивать зачем и почему - думаю здесь не уместно. То языковые патрули, то перевести нужно что не переводимое. Тут пусть сначала, власть имущие определяться. Или
русский вторы государственным, ну или судьбу Монголии, хотя она тут не при чём, принять.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 00:07
Цитата:
После очередной ежедневной дозы "грушевого"
Kairat stayer:
Главное действующее лицо, как обычно ушол спать
Главное действующее лицо, как обычно ушол спать
После очередной ежедневной дозы "грушевого"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4527
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 09:17
Всем доброго утра, позитивного настроения и удачных выходных!
Как говорится, утро вечера мудренее. С утра мысли чистые, ясные не затуманенные.
Смотрю у господ, месье, мистеров, джентльменов душевного разговора с форумчанами не получилось. Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек. Это конечно отлично, что спокойно. Да уж, не те демократичные, цивилизованные иностранцы пошли, не те .
На мой взгляд, на форуме невменяемых индивидуумов становиться меньше, это радует. Хотя последние влияют на трафик, не знаю хорошо или плохо.
Как говорится, утро вечера мудренее. С утра мысли чистые, ясные не затуманенные.
Смотрю у господ, месье, мистеров, джентльменов душевного разговора с форумчанами не получилось. Ночной набег в ветке, какой-то слабенький получился, без заварушек. Это конечно отлично, что спокойно. Да уж, не те демократичные, цивилизованные иностранцы пошли, не те .
На мой взгляд, на форуме невменяемых индивидуумов становиться меньше, это радует. Хотя последние влияют на трафик, не знаю хорошо или плохо.
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