Отправлено: - 23:55

Сыкымы:

Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?

Цитата:Я не уверен, что валят миллионами, но верю, что достаточно народа валит. Но спрашивать зачем и почему - думаю здесь не уместно.То языковые патрули, то перевести нужно что не переводимое. Тут пусть сначала, власть имущие определяться. Илирусский вторы государственным, ну или судьбу Монголии, хотя она тут не при чём, принять.