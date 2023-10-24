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Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 47845
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 24.10.23 - 11:04
Слушания провели в актовом зале Дома Дружбы. В них приняли участие столичные чиновники, курирующие атомную отрасль, депутаты областного маслихата, гражданские активисты и жители города. Мнения разделились кардинально.
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Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 23:22
Цитата:
В Аркалыке любая самая маленькая "зелёная" станция будет стоить как АЭС
Артем Марусич:
Вот видите, оказалось, что все правильно сделал. Лучше иметь сколько нить раз по 17 маленьких частных компаний, чем 1-го большого монополиста.
Вот видите, оказалось, что все правильно сделал. Лучше иметь сколько нить раз по 17 маленьких частных компаний, чем 1-го большого монополиста.
В Аркалыке любая самая маленькая "зелёная" станция будет стоить как АЭС
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 23:23
Цитата:
Ну пенсионку же смогли доверить узкому кругу лиц)
Артем Марусич:
Слишком узкий круг людей будет выделять и контролировать.
Слишком узкий круг людей будет выделять и контролировать.
Ну пенсионку же смогли доверить узкому кругу лиц)
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 23:26
Цитата:
У АЭС есть значительный "запас прочности" отпускной цене на электроэнергию потребителю. Ветер и солнце даже через десять лет не будут достаточно конкурентоспособны.
Артем Марусич:
К тому же, тенденции таковы, что к моменту запуска АЭС (даже без учетов рисков) -зеленая энергетика станет значительно более конкурентно способной. Ну вот просто таковы тенденции, тренды и прогнозы.
К тому же, тенденции таковы, что к моменту запуска АЭС (даже без учетов рисков) -зеленая энергетика станет значительно более конкурентно способной. Ну вот просто таковы тенденции, тренды и прогнозы.
У АЭС есть значительный "запас прочности" отпускной цене на электроэнергию потребителю. Ветер и солнце даже через десять лет не будут достаточно конкурентоспособны.
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 27.10.23 - 23:35
Цитата:
Из-за избытка электроэнергии повысится инвестиционная привлекательность региона. Прибыль от этих инвестиций можно направить на компенсацию затрат на строительство. С другими источниками энергии уже избытка не будет, ее всегда будет впритык. Опять же, АЭС помимо электричества генерирует полностью халявное тепло. Не удивлюсь, если рядом появится целый город.
Артем Марусич:
Даже если мы выбираем самый современный проект, это все равно очень сложный и дорогой проект
Даже если мы выбираем самый современный проект, это все равно очень сложный и дорогой проект
Из-за избытка электроэнергии повысится инвестиционная привлекательность региона. Прибыль от этих инвестиций можно направить на компенсацию затрат на строительство. С другими источниками энергии уже избытка не будет, ее всегда будет впритык. Опять же, АЭС помимо электричества генерирует полностью халявное тепло. Не удивлюсь, если рядом появится целый город.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 544
Re: Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС...
Отправлено: 28.10.23 - 00:35
Цитата:
Это монополист в государстве где процветает коррупция. Где гарантия хотя бы адекватной цены? Почему вы так уверены, что добрые дяди из разных стран мечтают вас завалить избытком бесплатной энергии? Почему в их странах АЭС закрывают, а зеленая энергетика развивается и захватывает рынок? Мы еще не построили нормальный рынок энергетики. Как вы узнаете это рыночная цена энергии для нас или нет? Как и к кому вы уйдете всей Алматы, если вдруг осознаете, что цена не рыночная? И сколько вы за это заплатите?
Вот ровно так и выходит, для обслуживания рядом появляется город, что только увеличивает стоимость рисков.
Мы же в реальном мире живем, и АЭС не где то там в космосе, а в Казахстане. Мы слишком маленькие в экономическом плане для того чтоб потянуть такие риски. Ваши аргументы звучат как «Грабить банки выгодно, потому , что на миллиард можно безбедно жить!». На миллиард и правда можно жить хорошо, но вот грабить банки идут единицы. И на зэро ставить выгодно когда выигрываешь. А вы хотите поставить на зэро миллион$, имея в кармане всего 10 000$.
То, что в нашем «Казино» подобные ставки разрешают, это только потому, что «Казино» у нас такое. В нормальных «Казино», такие ставки активно запрещают, так как никто и никогда не выплачивал проигранный миллион.
maxsaf:
Из-за избытка электроэнергии повысится инвестиционная привлекательность региона. Прибыль от этих инвестиций можно направить на компенсацию затрат на строительство. С другими источниками энергии уже избытка не будет, ее всегда будет впритык. Опять же, АЭС помимо электричества генерирует полностью халявное тепло. Не удивлюсь, если рядом появится целый город.
Из-за избытка электроэнергии повысится инвестиционная привлекательность региона. Прибыль от этих инвестиций можно направить на компенсацию затрат на строительство. С другими источниками энергии уже избытка не будет, ее всегда будет впритык. Опять же, АЭС помимо электричества генерирует полностью халявное тепло. Не удивлюсь, если рядом появится целый город.
Это монополист в государстве где процветает коррупция. Где гарантия хотя бы адекватной цены? Почему вы так уверены, что добрые дяди из разных стран мечтают вас завалить избытком бесплатной энергии? Почему в их странах АЭС закрывают, а зеленая энергетика развивается и захватывает рынок? Мы еще не построили нормальный рынок энергетики. Как вы узнаете это рыночная цена энергии для нас или нет? Как и к кому вы уйдете всей Алматы, если вдруг осознаете, что цена не рыночная? И сколько вы за это заплатите?
Вот ровно так и выходит, для обслуживания рядом появляется город, что только увеличивает стоимость рисков.
Мы же в реальном мире живем, и АЭС не где то там в космосе, а в Казахстане. Мы слишком маленькие в экономическом плане для того чтоб потянуть такие риски. Ваши аргументы звучат как «Грабить банки выгодно, потому , что на миллиард можно безбедно жить!». На миллиард и правда можно жить хорошо, но вот грабить банки идут единицы. И на зэро ставить выгодно когда выигрываешь. А вы хотите поставить на зэро миллион$, имея в кармане всего 10 000$.
То, что в нашем «Казино» подобные ставки разрешают, это только потому, что «Казино» у нас такое. В нормальных «Казино», такие ставки активно запрещают, так как никто и никогда не выплачивал проигранный миллион.
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 28.10.23 - 01:04
Цитата:
Если цена окажется завышенной - то тогда и появятся альтернативные источники. А сейчас и основных то не хватает.
Цитата:
Ни разу не слышал, чтобы коррупционные риски в какой-то проект закладывали. Это типа школу построить собрались за пол- миллиарда, но решили сразу выделить миллиард потому что наверняка половину разворуют. Так что-ли получается? Надо все проекты теперь осуществлять с учётом коррупции?
Артем Марусич:
Как и к кому вы уйдете всей Алматы, если вдруг осознаете, что цена не рыночная?
Как и к кому вы уйдете всей Алматы, если вдруг осознаете, что цена не рыночная?
Если цена окажется завышенной - то тогда и появятся альтернативные источники. А сейчас и основных то не хватает.
Цитата:
Артем Марусич:
Это монополист в государстве где процветает коррупция.
Это монополист в государстве где процветает коррупция.
Ни разу не слышал, чтобы коррупционные риски в какой-то проект закладывали. Это типа школу построить собрались за пол- миллиарда, но решили сразу выделить миллиард потому что наверняка половину разворуют. Так что-ли получается? Надо все проекты теперь осуществлять с учётом коррупции?
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 28.10.23 - 01:07
Цитата:
Потому что там высокая плотность населения. А Казахстан в этом плане - вообще идеальное место для нескольких АЭС.
Артем Марусич:
Почему в их странах АЭС закрывают, а зеленая энергетика развивается и захватывает рынок?
Почему в их странах АЭС закрывают, а зеленая энергетика развивается и захватывает рынок?
Потому что там высокая плотность населения. А Казахстан в этом плане - вообще идеальное место для нескольких АЭС.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 296
Чернобыль, коррупция и ракетный удар - Строительство АЭС обсудили на общественных слушаниях в Костанае
Отправлено: 28.10.23 - 08:57
в общем, нужно обязательно строить аэс в казахстане. это едва ли не единственный проект который обладает равноофигительными результатами какими бы они ни были: если построят и будет все отлично работать; если построят запустят а оно в....т со всеми вытекающими; если оно превратится в ещё одно лрт. каждый из этих исходов хорош.
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