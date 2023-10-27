Отправлено: - 08:00





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50419 Так как в наше сложное время мы наблюдаем жестокость по отношению к людям, что уж говорить о животныхИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50419 Это экологичный подход, так как от животных остается только прах.Источник:

[Исправлено: Карачун, 28.10.2023 - 08:01]

[Исправлено: Карачун, 28.10.2023 - 08:04]

Цитата:похоже дама не знает насколько снизился уровень агрессии в человеческом обществе за последние пару сотен лет, а потому использует такие пафосные речевые обороты.Цитата:и снова. похоже председатель не знает о цепочках питания живых организмов, а потому называет намеренное удаление одного из звеньев "экологичным".а сама затея хороша, но только если будет хорошо стоить. тысяч 40. в общем чтобы было чуть более привлекательно чем переться с трупом в челябинск. потому что, как не раз говорил, дурак с деньгами - штука чрезвычайно опасная, и нужно всеми силами отбирать у него деньги законными методами. и да, забыл добавить. нужно обязать владельцев (а также всех сочувствующих) кошек и собак пользоваться услугами этой чудо-печки