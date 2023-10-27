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≡ «Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек и собак открыли в Костанае, он - первый в регионе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47845
«Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек и собак открыли в Костанае, он - первый в регионе
Отправлено: 27.10.23 - 18:49
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- После кремации остается около 5% праха животного и вы можете забрать его себе, - показывает деревянный коробок Ольга Соловьева. - Из Европы к нам пришло понятие «коробка памяти», то есть, вместе с прахом в коробке может находиться паводок, любимая игрушка животного, его лежанка...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
584
Re: «Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек...
Отправлено: 27.10.23 - 18:49
#1
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.......вы скажите людям сколько будет стоить это удовольствие....

- Цена еще просчитывается. Но уже точно известно, что будут три разных цены: для социально уязвимых слоев населения, для частных лиц и для других зооволонтеров - людей, которые также как и мы спасают животных, - ответила Ольга Соловьёва.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
584
Re: «Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек...
Отправлено: 27.10.23 - 18:56
#2
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......да и возить животный будут с всех концов область?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
527
Re: «Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек...
Отправлено: 27.10.23 - 19:45
#3
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Исправьте пожалуйста : паводок на поводок !!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
296
«Проводить питомца в последний путь» - Крематорий для кошек и собак открыли в Костанае, он - первый в регионе
Отправлено: 28.10.23 - 08:00
#4
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Цитата:
Так как в наше сложное время мы наблюдаем жестокость по отношению к людям, что уж говорить о животных

Источник:

похоже дама не знает насколько снизился уровень агрессии в человеческом обществе за последние пару сотен лет, а потому использует такие пафосные речевые обороты.

Цитата:
Это экологичный подход, так как от животных остается только прах.

Источник:

и снова. похоже председатель не знает о цепочках питания живых организмов, а потому называет намеренное удаление одного из звеньев "экологичным".
а сама затея хороша, но только если будет хорошо стоить. тысяч 40. в общем чтобы было чуть более привлекательно чем переться с трупом в челябинск. потому что, как не раз говорил, дурак с деньгами - штука чрезвычайно опасная, и нужно всеми силами отбирать у него деньги законными методами. и да, забыл добавить. нужно обязать владельцев (а также всех сочувствующих) кошек и собак пользоваться услугами этой чудо-печки

[Исправлено: Карачун, 28.10.2023 - 08:01]

[Исправлено: Карачун, 28.10.2023 - 08:04]
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