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≡ Школу в строящемся костанайском микрорайоне Кунай обещают завершить до конца года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47845
Школу в строящемся костанайском микрорайоне Кунай обещают завершить до конца года
Отправлено: 28.10.23 - 07:32
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Об этом сегодня, 27 октября, на брифинге говорила руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА. Люди не раз жаловались на то, что неудобно возить детей на учебу в другие районы Костаная.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
296
Re: Школу в строящемся костанайском микрорайоне Кунай обещают...
Отправлено: 28.10.23 - 07:32
#1
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Цитата:
Люди не раз жаловались на то, что неудобно возить детей на учебу в другие районы Костаная.

Источник:

эти, что жаловались, очевидно не стоят того чтобы обращать внимания на их жалобы. и вообще разговаривать с ними.
потому что каким .... ты думал когда приобретал жильё в том районе, откуда тебе неудобно возить детей в школу.
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