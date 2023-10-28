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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50413 Люди не раз жаловались на то, что неудобно возить детей на учебу в другие районы Костаная.Источник:

Цитата:эти, что жаловались, очевидно не стоят того чтобы обращать внимания на их жалобы. и вообще разговаривать с ними.потому что каким .... ты думал когда приобретал жильё в том районе, откуда тебе неудобно возить детей в школу.