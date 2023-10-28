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≡ Как ГКП «Костанай-Су» в нашем проулке работы производило
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47843
Как ГКП «Костанай-Су» в нашем проулке работы производило
Отправлено: 28.10.23 - 01:36
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Хотела бы оставить жалобу на работу ГКП «Костанай-Су». Уже несколько лет данная организация никак не может решить определенную проблему. Наш злосчастный проулок Соколовский, между проездом Садовым и улицей Комарова, с 2019 года никак не получит покоя.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
584
Re: Как ГКП «Костанай-Су» в нашем проулке работы производило
Отправлено: 28.10.23 - 01:36
#1
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...... Юлия у нас в ПЧСТРе не жизнь а прелесть канализации у нас нет водопровода тоже,канализацинные фантаны не бьют, дорог у нас нету и не копают не шумят заборы не снимают просто рай.
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