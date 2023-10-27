Отправлено: - 23:03

ACROS:

переоборудовали под газ,

Цитата:Ну не все во первых. Во вторых радиола всегда была хуже проигрывателя или чисто приёмника. По многим параметрам газ проигрывает бензину( не по экологии). Хотя соглашусь Тойота самая приспособленная под газ марка.Но все они были сконструированы под бензин, а не под газ. Клапана горят , форсунки чистить надо на WV точно, в основном на поликах ездил на газу, может ещё играет роль интенсивность эксплуатации по 400-450 км в городских условиях за сутки. Ну и желательно бы раз в неделю покататься день на бензине. Но на свою машину газ ставить точно бы не стал.