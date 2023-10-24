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maxsaf:

Из-за избытка электроэнергии повысится инвестиционная привлекательность региона. Прибыль от этих инвестиций можно направить на компенсацию затрат на строительство. С другими источниками энергии уже избытка не будет, ее всегда будет впритык. Опять же, АЭС помимо электричества генерирует полностью халявное тепло. Не удивлюсь, если рядом появится целый город.



Цитата:Это монополист в государстве где процветает коррупция. Где гарантия хотя бы адекватной цены? Почему вы так уверены, что добрые дяди из разных стран мечтают вас завалить избытком бесплатной энергии? Почему в их странах АЭС закрывают, а зеленая энергетика развивается и захватывает рынок? Мы еще не построили нормальный рынок энергетики. Как вы узнаете это рыночная цена энергии для нас или нет? Как и к кому вы уйдете всей Алматы, если вдруг осознаете, что цена не рыночная? И сколько вы за это заплатите?Вот ровно так и выходит, для обслуживания рядом появляется город, что только увеличивает стоимость рисков.Мы же в реальном мире живем, и АЭС не где то там в космосе, а в Казахстане. Мы слишком маленькие в экономическом плане для того чтоб потянуть такие риски. Ваши аргументы звучат как «Грабить банки выгодно, потому , что на миллиард можно безбедно жить!». На миллиард и правда можно жить хорошо, но вот грабить банки идут единицы. И на зэро ставить выгодно когда выигрываешь. А вы хотите поставить на зэро миллион$, имея в кармане всего 10 000$.То, что в нашем «Казино» подобные ставки разрешают, это только потому, что «Казино» у нас такое. В нормальных «Казино», такие ставки активно запрещают, так как никто и никогда не выплачивал проигранный миллион.