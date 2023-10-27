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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 850 из 850«1...848849850
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33120
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:49
#12736
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Цитата:
ACROS:
Шесть лет езжу на крузаке с газом ( сразу автосалон установил

Ну места там как в автобусе..
А вот мне смысла нет, 1.6 литра на моей пузотерке..
Да и только по трассам она, не как у вас крестьян, жесткие условия..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:01
#12737
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Цитата:
ACROS:
Не ввожу: - по крайней мере - экоклогочиски чистое топливо - так правильней будет.

Все равно не правильно, зависит от точки зрения. Американцев и Европу больше волнует, сколько вы углекислого газа выбросили в нашу общую атмосферу, а не сколько сажи осело вокруг ваших собственных ТЭЦ на угле и мазуте. Углекислый газ влияет на глобальное потепление, а не сажа и прочая грязь. Я понимаю, вам сложно это принять, но что есть - то есть ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
293
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:24
#12738
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Цитата:
Kairat stayer:
Маммолог любитель

вот это прямо хорошо. здесь и эрудиция и понимание аналогии, классно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:53
#12739
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 22:56
#12740
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:03
#12741
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Цитата:
ACROS:
переоборудовали под газ,

Ну не все во первых. Во вторых радиола всегда была хуже проигрывателя или чисто приёмника. По многим параметрам газ проигрывает бензину( не по экологии). Хотя соглашусь Тойота самая приспособленная под газ марка.Но все они были сконструированы под бензин, а не под газ. Клапана горят , форсунки чистить надо на WV точно, в основном на поликах ездил на газу, может ещё играет роль интенсивность эксплуатации по 400-450 км в городских условиях за сутки. Ну и желательно бы раз в неделю покататься день на бензине. Но на свою машину газ ставить точно бы не стал.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:04
#12742
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Цитата:
111:
Ну места там как в автобусе..

-----А в душе то -----завидуешь :lol:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:12
#12743
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Цитата:
Kairat stayer:
Я точно знаю, в отличие от вас

Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров :lol: 8-) :-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:13
#12744
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Цитата:
Kairat stayer:
Все, утренние разборки завершены, отбили очередную атаку. Главное действующее лицо, как обычно ушол спать

Вперёд, в акимат, за медальками 🏅 :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20801
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:16
#12745
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Цитата:
Сыкымы:
Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров

Эта пять :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:22
#12746
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:41
#12747
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее отмечал: уехали миллионы, а критикуют и учать нас единицы

Никогда не задумывались - почему? Почему из относительно благополучной страны валят миллионы? И почему только единицы вспоминают о ней, хотя бы здесь на форуме, а остальные забыли, как о страшном сне?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 23:55
#12748
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1747
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.10.23 - 00:07
#12749
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Цитата:
Kairat stayer:
Главное действующее лицо, как обычно ушол спать

После очередной ежедневной дозы "грушевого" :lol: 8-) :-o
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