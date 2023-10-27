Отправлено: - 12:18

maxsaf:

Товарищи, вы когда по одному нападаете - я засыпаю нельзя ли как-то поактивнее, что-ли ))

[Исправлено: Kairat stayer, 27.10.2023 - 12:45]

[Исправлено: Kairat stayer, 27.10.2023 - 12:51]

Цитата:Зачем поактивнее? Категорический нельзя, с пониманием следует относится, мы же не гопники, необходимо соблюдать международные неписанные правила, этикет и. т. д.Кроме того, достопочтеннейшая публика и форумчане могут не понять. Среди них, сочуствующие иностранцам граждане, скорее всего есть, скажут, что толпой напали на Робин Гуда и люлей дали 😂