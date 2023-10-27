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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 11:50
#12721
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Цитата:
Kairat stayer:
Виталий хвалит, сказал смотрит и делай дальше

А, ну раз так - надо делать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 11:54
#12722
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Товарищи, вы когда по одному нападаете - я засыпаю :lol: нельзя ли как-то поактивнее, что-ли ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 11:55
#12723
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Ладно, как хотите - я тогда спать :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 12:18
#12724
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Цитата:
maxsaf:
Товарищи, вы когда по одному нападаете - я засыпаю нельзя ли как-то поактивнее, что-ли ))


Зачем поактивнее? Категорический нельзя, с пониманием следует относится, мы же не гопники, необходимо соблюдать международные неписанные правила, этикет и. т. д.

Кроме того, достопочтеннейшая публика и форумчане могут не понять. Среди них, сочуствующие иностранцам граждане, скорее всего есть, скажут, что толпой напали на Робин Гуда и люлей дали 😂 :oops:.

[Исправлено: Kairat stayer, 27.10.2023 - 12:45]

[Исправлено: Kairat stayer, 27.10.2023 - 12:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4524
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 12:24
#12725
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Все, утренние разборки завершены, отбили очередную атаку. Главное действующее лицо, как обычно ушол спать :-P.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 12:25
#12726
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Немного новейшей истории


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2632
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 19:35
#12727
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//Постпред России Небензя – о новом отклоненном США российском проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту: Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться еще одной предоставленной возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Прискорбно, что члены совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст. Сожалеем, что Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, мы старались сделать все, чтобы ему помочь.//

А всё почему? Только лишь потому, что эти предложения не от США? Мировой маразм крепчает. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 20:14
#12728
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Немного новейшей Истории.
Очередной Стремоусов?


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 20:59
#12729
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Плохая новость для Акроса. Выступил министр и сказал, что с газом дальше будут проблемы. Запасы ограничены и цену постепенно будут повышать. В первую очередь будут направлять сжиженный газ на производство полипропилена. полиэтилена и бутадиена, А если цена будет высокой то и смысла нет на автогазе ездить.Зато двигатель целее будет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:18
#12730
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Цитата:
saba:
Плохая новость для Акроса. Выступил министр и сказал, что с газом дальше будут проблемы.

Не столько для Акроса, как для тех товарищей, которые январский бунт устроили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:32
#12731
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Цитата:
saba:
Выступил министр


Недальновидный однодневный токаевский министр, очевидно, преследует чисто чьи то коммерческие интересы, ангажирован под какую то промышленную группу, с целью элементарного сруба бабла.
Сжиженный природный газ- это зелёная энергетика, экологически чистое топливо. И запасов газа в Казахстане - неисчислимая бесконечность.
Точно так же они болтали перед кантаром - дорого, нерентабельно, не оправдывает затрат и прочую белиберду и что получили в итоге ?
Затрат то никаких почти- дырка в земле, ставь насос и качай - жара, засуха, дождь, снег, буран - никакой роли не играет. Это не пшеницу сеять каждый год и каждый год надо начинать с нуля.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:36
#12732
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Цитата:
saba:
Зато двигатель целее будет.



Шесть лет езжу на крузаке с газом ( сразу автосалон установил) и пока никаких проблем.
Вы же таксист- ВСЕ таксисты переоборудовали под газ, или вы на бензине ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:43
#12733
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Цитата:
maxsaf:
которые январский бунт устроили.


С этой инфляцией, с углём ( октябрь заканчивается - а угля нет на угольных складах), с автогазом - ОНИ доиграются !!!
Желтоксан - был; кантар- был; теперь очередь - акпана-месяца.
Какие то бестолковые и безответственные министры -раз есть проблема, так и решай её - ты за это получаешь деньги, а не выноси на публичное обсуждение и не будоражь народ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20799
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:44
#12734
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Цитата:
ACROS:
Сжиженный природный газ- это зелёная энергетика, экологически чистое топливо. И запасов газа в Казахстане - неисчислимая бесконечность.

Не вводите людей в заблуждение. Углеводороды не относятся к зелёной энергетике, при всем желании по причине выбросов CO2. Все эти запасы так и останутся под землёй.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.10.23 - 21:46
#12735
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Цитата:
maxsaf:
Не вводите людей в заблуждение.


Не ввожу: - по крайней мере - экоклогочиски чистое топливо - так правильней будет.
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