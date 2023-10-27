//Постпред России Небензя – о новом отклоненном США российском проекте резолюции по палестино-израильскому конфликту: Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться еще одной предоставленной возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Прискорбно, что члены совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный Россией текст. Сожалеем, что Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, мы старались сделать все, чтобы ему помочь.//
А всё почему? Только лишь потому, что эти предложения не от США? Мировой маразм крепчает.
Плохая новость для Акроса. Выступил министр и сказал, что с газом дальше будут проблемы. Запасы ограничены и цену постепенно будут повышать. В первую очередь будут направлять сжиженный газ на производство полипропилена. полиэтилена и бутадиена, А если цена будет высокой то и смысла нет на автогазе ездить.Зато двигатель целее будет.
Недальновидный однодневный токаевский министр, очевидно, преследует чисто чьи то коммерческие интересы, ангажирован под какую то промышленную группу, с целью элементарного сруба бабла. Сжиженный природный газ- это зелёная энергетика, экологически чистое топливо. И запасов газа в Казахстане - неисчислимая бесконечность. Точно так же они болтали перед кантаром - дорого, нерентабельно, не оправдывает затрат и прочую белиберду и что получили в итоге ? Затрат то никаких почти- дырка в земле, ставь насос и качай - жара, засуха, дождь, снег, буран - никакой роли не играет. Это не пшеницу сеять каждый год и каждый год надо начинать с нуля.
С этой инфляцией, с углём ( октябрь заканчивается - а угля нет на угольных складах), с автогазом - ОНИ доиграются !!! Желтоксан - был; кантар- был; теперь очередь - акпана-месяца. Какие то бестолковые и безответственные министры -раз есть проблема, так и решай её - ты за это получаешь деньги, а не выноси на публичное обсуждение и не будоражь народ.
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