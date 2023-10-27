Отправлено: - 21:14

111:

а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?

Цитата:Во первых не жалобу, а вопрозс-запрос был поставлен, причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопрос. Я не в курсе насколько вы с ГР тут правы. Но насколько мне известно, что и в Казахстане есть на это свои законодательные причиндалы. Съёмка разрешена, а вот распространение, насколько я знаю - запрещено. Но не буду же я тут юрисдиспут из за этого устраивать. ГР не против, значит можно.