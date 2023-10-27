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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:48
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3272
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:49
Цитата:
Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом продолжать стройку, у нас же не Швеция! это у них так возможно. Построил , а потом проверяют на соответствие. Правда если найдут нарушение то под снос.
111:
Домик выиграли, насосную отбили.
Домик выиграли, насосную отбили.
Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом продолжать стройку, у нас же не Швеция! это у них так возможно. Построил , а потом проверяют на соответствие. Правда если найдут нарушение то под снос.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:50
Цитата:
Ну да, там занимаемся этим.
Спасибо!
saba:
Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом
Поздравляю !!! Теперь надо сначала документацию сделать,а потом
Ну да, там занимаемся этим.
Спасибо!
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:51
Цитата:
У меня как ни странно, сами образуются, если я плов готовлю.
111:
Дырки для выпаривания
Дырки для выпаривания
У меня как ни странно, сами образуются, если я плов готовлю.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 19:55
Цитата:
Нет, у меня обычный казан.
Эл-починно:
меня как ни странно, сами образуются,
меня как ни странно, сами образуются,
Нет, у меня обычный казан.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5045
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:07
Цитата:
Мешать вроде нельзя.
111:
опять мешаю
опять мешаю
Мешать вроде нельзя.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5045
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:09
Цитата:
Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.
111:
Дырки
Дырки
Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:11
Цитата:
Наоборот, в этом весь прикол неслипшегося риса..
ACROS:
Мешать вроде нельзя.
Мешать вроде нельзя.
Наоборот, в этом весь прикол неслипшегося риса..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:16
За вашу и нашу победу..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3272
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 20:38
Цитата:
У каждого свой рецепт плова. Главное душу вложить. Я дырок тоже не делаю, но я и нут не ложу. Гороху и в животе выход нужен, ну и в плове тоже наверное.
ACROS:
Мешать вроде нельзя.
Мешать вроде нельзя.
У каждого свой рецепт плова. Главное душу вложить. Я дырок тоже не делаю, но я и нут не ложу. Гороху и в животе выход нужен, ну и в плове тоже наверное.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:07
Цитата:
Что тебя заставляет со мной говорить, а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
Ты как наш депутатишко, который проиграл основные суды, но гадит по мелкому.
Но тот хотя бы меня обходит за тридевять земель и мы уже не общаемся.
А вот как ты с этим, не понимаю..
Эл-починно:
меня как ни странно,
меня как ни странно,
Что тебя заставляет со мной говорить, а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
Ты как наш депутатишко, который проиграл основные суды, но гадит по мелкому.
Но тот хотя бы меня обходит за тридевять земель и мы уже не общаемся.
А вот как ты с этим, не понимаю..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:11
Цитата:
ACROS:
Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.
Отверствия - правильно будет, наверное; Дырки - в другом месте.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:14
Цитата:
Во первых не жалобу, а вопрозс-запрос был поставлен, причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопрос. Я не в курсе насколько вы с ГР тут правы. Но насколько мне известно, что и в Казахстане есть на это свои законодательные причиндалы. Съёмка разрешена, а вот распространение, насколько я знаю - запрещено. Но не буду же я тут юрисдиспут из за этого устраивать. ГР не против, значит можно.
111:
а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
а потом тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
Во первых не жалобу, а вопрозс-запрос был поставлен, причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопрос. Я не в курсе насколько вы с ГР тут правы. Но насколько мне известно, что и в Казахстане есть на это свои законодательные причиндалы. Съёмка разрешена, а вот распространение, насколько я знаю - запрещено. Но не буду же я тут юрисдиспут из за этого устраивать. ГР не против, значит можно.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:17
Цитата:
---А где жалоба была ?
111:
тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
тут же сегодня опять на меня жалобу писать?
---А где жалоба была ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 27.10.23 - 21:45
Цитата:
Раз я выставил, значит по правилам.
Сам методом тыка за счет удаленных комментариев проверял.
Ты мне не доверяешь?
Хорошо.
Но мог бы просто выяснить, не жалуясь?
Эл-починно:
причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопро
причём ещё вчера, в том числе и в твоей ветке, я тебе лично тоже задавал данный вопро
Раз я выставил, значит по правилам.
Сам методом тыка за счет удаленных комментариев проверял.
Ты мне не доверяешь?
Хорошо.
Но мог бы просто выяснить, не жалуясь?
-
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